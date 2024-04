Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- YA PRESENTÓ acereros su roster oficial, no veo en la lista a los muchachos de Monclova, que pasaría, deben de quedar protegidos o bien los enviarán en préstamo a otros equipos, en fin vamos a esperar, ya que ellos hicieron en verdad una efectiva pretemporada y aparte pues necesitan el trabajo, por lo pronto la Afición de la Región Centro, todavía anda en busca de boletos para estar presente en juego inaugural ante Saraperos de Saltillo, aunque primero van a probar suerte ante los Tecolotes de Nuevo Laredo, en verdad será un temporada bien complicada para todos los equipos, se armaron bien con la llegada casi de 90 ex jugadores de Grandes Ligas.

LOS Conspiradores de Querétaro y Finsus anunciaron de manera oficial su alianza, unión que le dará su nombre al estadio del equipo: Estadio Finsus, que para su primera campaña tendrá un aforo de seis mil aficionados. Dijeron que Finsus es una Sociedad Financiera Popular fundada en 2013. Actualmente tiene como objetivo democratizar las ?nanzas y contribuir a la inclusión ?nanciera en México. Ofrece una solución innovadora, 100% digital e inclusiva: sólo se necesita un celular y conexión a internet para poder disfrutar de todos sus servicios y bene?cios, al anuncio oficial de la alianza, que de inicio será por los próximos tres años, asistieron Francisco Orozco, Presidente de los Conspiradores de Querétaro; Carlos Marmolejo, CEO de Finsus; y Horacio De la Vega, Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol.

DESDE la ciudad de México, me dice Luis Alberto Ramírez Rosas, que los umpires de Liga Mexicana de Beisbol entrenaron del 20 de marzo al 8 de abril en la Academia de Beisbol Alejo Peralta y Díaz Ceballos, ubicada en El Carmen, Nuevo León, el grupo de 64 umpires, que por primera ocasión contó con la presencia de tres mujeres, fue comandado por Luis Alberto Ramírez, Director de Umpires de la LMB, dando a conocer los movimientos en el reglamento, y me dijo, "La zona de strike será nuestro principal reto —aseguró Ramírez, quien a finales de este año se convertirá en el umpire número doce de la historia en ser entronizado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano—. Es nuestro objetivo establecer una muy buena y consistente zona de strike colectiva. Busco también que en el replay tengamos menos jugadas revocadas. Además, de que en las jugadas de reglas nuevas que se van aplicar esta temporada, y en las ya establecidas, no tengamos fallas.

LOS RESPONSBLES de las once cuartetas designados para impartir justicia en la temporada 2024 de la LMB son Vicente Madero, Pedro Tun Lezama, Alan Izaguirre, Orlando López, Michael Salazar, Roberto Lamadrid, Daniel Toledo, José del Puerto, Jesús López Miller, Ulises Domínguez y Mario Villavicencio, los dos últimos realizarán su debut como jefes de cuarteta.

CLUB CALOR, salió la tarde de ayer rumbo a Zapopan Jalisco, ya que hoy viernes a partir de las 18.00 horas, tienen ante los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, para este encuentro Tecos llega de haber perdido el pasado domingo por la mínima en la capital del estado, contra Saltillo Futbol Club 1-0, que decir del club calor, perdió en Monclova ante Correcaminos de UAT.