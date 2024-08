Adolfo Autrey quiere seguir saqueando AHMSA: Leija

Para el dirigente del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, la intención de Adolfo Autrey, es seguir saqueando a la empresa como lo ha hecho por años se encarga del manejo de chatarra y otras cosas más que ya no se necesitan, no quiere perder su mina de oro de donde se ha enriquecido.

Dijo que Adolfo es sobrino de Xavier Autrey, accionista de la empresa y aprovecha para hacer negocio, por esa razón ahora quiere convencer a una parte de trabajadores de que se retiren de las puertas y tenga oportunidad de seguir con el saqueo, algo que en realidad no se puede permitir.

Incluso señaló que por medio de Cecilia Silva, hace meses se reunió con directivos del Sindicato Democrático a quienes les dijo que hicieran lo que se tuviera que hacer para retirarlos así fuera a golpes, petición que la dirigencia sindical rechazó porque no es lo correcto.

"Utilizó a Jesús Armendáriz, para también doblar a los compañeros, pero tampoco fue posible, Adolfo Autrey, no quiere que la empresa se reactive, quiere seguir con el saqueo como lo ha hecho por años, compra la chatarra en un peso y la vende en diez, de ese tamaño es el negocio que quiere recuperar" denunció.

Por otro lado, las quejas en la empresa HFI siguen a la orden del día, es mucho el abuso que cometen contra el personal, los tienen sin aire acondicionado, con jornadas muy pesadas y lo que es peor violan la Ley Federal del Trabajo al no permitir el uso de sillas como lo marca la ley.

Otro punto es que despiden al personal a cualquier hora de la madrugada desde las dos a las tres de la mañana piden a guardias que los retiren, los mandan a sus casas pero sin que haya transporte, la anterior ocasión a las tres de la mañana despidieron a un muchacho que es de San Buenaventura.

Los insultos contra el personal es cotidiano, los supervisores se creen los dueños de la maquiladora, cuando llegan a pedir aire acondicionado les responden que si no les gusta se retiren, que la lista de espera es elevada y no tendrán problema para cubrir esa plaza, pero que clima no.

Eso ha provocado que personal se desmaye, no los atienden los dejan que solos se recuperen y los obligan a regresar a su área de trabajo, por esa razón piden que haya cambio en la jornada laboral, sin embargo no hay respuesta ya desesperados buscan la presencia de inspectores de la Secretaría de Trabajo.

En otro tema, buen número de burócratas municipales ha sufrido problemas de salud, se desvanecen por trabajar al aire libre, son trabajadores de limpieza, forestación, bacheo, y alumbrado público cerca de 200 los que trabajan en esas condiciones por esa razón se les protege.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato de Burócratas Municipales dice que tan serio es el problema que hay ocasiones que han llevado a la clínica del ISSSTE a los afectados, los dejan hospitalizados mientras los controlan y después se van a sus casas a recuperar.

Señalo que aumentó el consumo de hidratantes entre ese personal, si les llega a faltar en su área de trabajo pueden comunicarse a las oficinas sindicales y se les lleva, lo importante es que estén protegidos, bien hidratados para evitar problemas de salud como se ha presentado en diversas ocasiones.

"Estamos muy al pendiente de esos compañeros, tienen que trabajar bajo las inclemencias del tiempo, así es su actividad pero los protegemos y tienen instrucción que si llegan a sentirse mal dentro de su jornada de trabajo, que pidan apoyo de sus compañeros y los trasladen atención médica" indicó.

Nos leemos mañana..