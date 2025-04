Salen a la calle a protestar ex obreros de AHMSA

Molestos por la declaración del Síndico de la quiebra de AHMSA alrededor de cien x trabajadores salieron a calle, se reunieron en la plaza principal y marcharon por diversas calles para concluir en la plaza del Magisterio y bloquear el Pape a la altura del rayador de quesos.

Los ex obreros fueron encabezados por Jesús Marines y Julián Torres Avalos, quienes señalaron que salir a la calle es a manera de hacerse escuchar sobre todo porque se conoció que varios departamentos no son propiedad de AHMSA por lo tanto se reduce el monto del valor de la empresa.

Eso anterior puede impactar al momento en que se concretice la venta y no alcanzará para cubrir la liquidación a la que tienen derecho no como corresponde sino de acuerdo a lo establecido en la ley de Quiebra, algo que no van de acuerdo porque en cierta forma pierden toda su antigüedad.

Aclaran que es la primera de una serie de acciones de protesta mientras no se les tome en cuenta su demanda de ser liquidados de acuerdo a lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo, y advierten que no van a ceder hasta en tanto no se cumpla con que les entreguen la liquidación que les corresponde.

Por otro lado dirigentes empresariales señalan que el gobierno federal es quien debe dar la cara y solucionar el problema, nadie más podrá reactivar lo anterior al recordar que hay adeudos pendientes con Pemex, CFE, IMSS e impuestos lo que ocasiona una carga muy pesada que impide invertir.

Jorge Mtanus Falco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación recordó que fue el gobierno federal quien inició con este problema al suspender el servicio eléctrico y gas a la empresa lo que a final trajo como resultado la paralización de actividades que dejó en la calle miles de trabajadores.

"Que el gobierno federal asuma su responsabilidad y así como manejó de manera política el caso que así lo resuelva, se requiere voluntad política para estar en condiciones de reactivar la empresa, no hay otra manera de que eso se logre por la millonaria deuda y la imposibilidad de que inversionistas le metan dinero" apuntó.

Incluso dijo que si el caso se hubiera manejado de otra manera las deudas ya estuvieran pagadas y la empresa operando pero fue al revés presionaron para paralizar la siderúrgica y ahora se tiene un serio problema social, no hay condiciones para que la empresa se reactive y recuperar miles de empleos.

En otro tema de Hércules escribieron para pedir que alguien les informe la realidad sobre todo porque cada día que transcurre se les hace imposible reabrir las minas, además no hay información sobre el proceso de quiebra mientras que la desesperación entre las familias va en aumento.

Incluso dicen que poco a poco el pueblo minero se vacía, en cierta forma solo quedan adultos mayores, son personas que se niegan abandonar el poblado porque ahí nacieron toda su vida han pasado en ese lugar, entonces en cierta forma son los único que piensan que si se reactiva.

Señalan que viven al día los pocos comercios que siguen operando no se descarta que en cualquier momento cierren al no vender lo que requieren para cubrir gastos, por esa razón la única forma de tranquilizar el ambiente es con información real, que les permita tomar decisión.

"Nos vamos o nos quedamos, la verdad que poco a poco se pierde la esperanza, la mayoría de los muchachos ya se fueron a Chihuahua principalmente los que siguen en la puertas son personas sin sentimientos que actúan de manera inhumana lo que ha cambiado el estilo de vida" señalan.

Nos leemos mañana..