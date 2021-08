Ahora fue la Secretaría de Trabajo, quien desmintió al senador Napoleón Gómez Urrutia, en el sentido de que el laudo no lo obliga a regresar los 55 millones de dólares que desapareció del Fondo Minero, con eso se demuestra que tendrá que pagar a los beneficiarios, dijo Gerardo Mireles Castillo.

El líder de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, explicó que mediante un escrito, la dependencia aclara las cosas incluso reitera que el Sindicato Minero tiene el compromiso y la obligación de cubrir el dinero a los afectados que siguen en su lucha por recibir justicia.

"El escrito aclara que el Tribunal Colegiado únicamente ordena hacer ajustes al laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver aspectos pendientes de manera integral sin que ello signifique un cambio en el fondo de las resoluciones dictadas por el Poder Judicial Federal que condena al Sindicato Minero al pago de los 55 millones de dólares a los trabajadores" aclara.

Destaca que prueba de que se falta a la verdad en los dichos del Sindicato, el Tribunal señala lo siguiente: sin que exista razón al sindicato quejoso cuando afirma en escrito que la Junta responsable de dictar el laudo actuó mal, sin embargo la dependencia vuelve a insistir que Gómez Urrutia, tiene que regresar los 55 millones de dólares.

La dependencia lamentó los comentarios que pretenden desacreditar la actuación de la Junta Federal por el hecho de no haber obtenido un lado a favor del Sindicato y reitera que la Junta Federal es un organismo imparcial que debe acatar las determinaciones del Poder Judicial Federal.

"Dicho de otra manera Gómez Urrutia, tiene que responder y regresar los 55 millones de dólares, de lo contrario el proceso seguirá y de negarse proceder al embargo de bienes propiedad de la organización sindical, es decir el camino se le cerró al Senador que tendrá que responder" afirmó.

Se comenta que de no cumplir entonces viene el embargo de bienes, el edificio del Sindicato Minero, la ex Hacienda de Xala y el Hotel Minero, entre otras propiedades, lo anterior tomando en cuenta que el sindicato es deudor solidario, dicho de otra manera se le acabaron las estrategias legales al senador.

Pero de que debe aplicarse la ley de eso no hay duda, son cientos de ex trabajadores que siguen en espera de justicia, que el fuero del senador no sea impunidad y cumpla, es otra prueba de fuego al gobierno de la Cuarta Trasformación, dicen que cero corrupción, pues que cumplan.

Por otro lado, el día de la vacunación para empleados y trabajadores de Altos Hornos de México, sobraron 150 dosis, que se aplicaron a personas externas que acudieron a las instalaciones del Instituto Central Coahuila, de esa manera se aprovechó el paquete de 450 vacunas, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que fueron 350 los trabajadores de la empresa que acudieron a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el lote estaba compuesto por 450, es decir quedaron 150 que se usaron para personas no trabajadores de la empresa.

"Después de verificar que no había trabajadores en la fila se tomó la decisión de proteger a quienes se encontraban a la espera, es gente que aguantó varias horas pero ha final lograron su cometido, ser vacunados en la primera dosis y con ello esperar la segunda convocatoria" apuntó.

Garza Bernal, destacó la buena respuesta del personal de AHMSA y apuntó que van a levantar un estudio para conocer el número de sindicalizados que no se han aplicado una sola dosis y hacer consciencia entre ellos, que conozcan la importancia por aplicarse la vacuna.

Por el rumbo de SPECO ayer trabajadores volvieron a insistir que en su momento la empresa trató de engañarlos convencerlos de salir del sindicato, les ofrecían que el concepto de la cuota sindical pasaría a formar parte del ahorro, pero ahora entienden las razones, al estar sin sindicato les entregarían una cantidad más baja.

Es decir al no estar en un sindicato las indemnizaciones son más bajas, por no estar en el Contrato Colectivo de Trabajo, y como ven las cosas en la actualidad empiezan a razonar, la empresa quiso aprovechar y sacar ventaja al menos es lo que comentan esos trabajadores que siguen con el Jesús e la boca.

"Todos los días nos preguntamos ahora que sigue, será el último día como trabajadores o que sigue, las condiciones de la empresa cada vez son pesadas no hay producción, es incierto el futuro, pero no vamos a caer en el error de desconocer al sindicato es tanto como perder todas las prestaciones" dice un obrero en su escrito.

Nos leemos mañana..