Aunque aún no se conoce fecha para celebrar la asamblea de información y aceptación del ofrecimiento salarial de Altos Hornos de México, la tesorería sindical se encuentra lista para entregar el fondo de pro huelga a los obreros que laboran en la planta Uno, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, recordó que el dinero se entrega apenas concluya la asamblea en donde de manera generalizada los trabajadores toman el acuerdo de aceptar los ofrecimientos de la empresa, al instante salen al patio donde se instalan de manera provisional cajas para pagar.

"Aún no tenemos fecha para celebrar la asamblea, el tabulador salarial vence el sábado cinco de marzo, pero en ocasiones se da prórroga y las negociaciones se extienden cuando menos una semana más, pero no sabemos si eso pueda ocurrir, en los próximos días se conocerá" dijo.

El directivo sindical destacó la importancia de aclarar las cosas a trabajadores tomando en cuenta que por las redes sociales se maneja una serie de rumores pero mal fundamentados, el dinero está listo para el día que los trabajadores acepten el ofrecimiento de la empresa como ocurre cada año.

Y por el rumbo de la 288, de acuerdo a comentarios hoy se celebra reunión por parte de la mesa matriz del Grupo Café, lo que pone interesante el ambiente, porque se analizará lo que actualmente ocurre, después de la renuncia de Perales, y al conocer que Casas y el Muzu, se apuntan.

La pregunta es directa el Muzu va como candidato independiente o bien lo cobija el Café, es por esa razón que la cosa se pone bastante buena de que hay reacciones de eso no hay la menor duda, el candidato del café debe recordar que el Látigo trae poder que recibe de sus compañeros.

Prácticamente solo hay tres grupos el Café, Amarillo y el Gris, pero estos dos últimos hicieron alianza, por esa razón la pregunta el Muzu, se va como independiente o lo acepta el café, esa incógnita le pone sabor al caldo, sobre todo tras la renuncia de Perales, que dicen también renuncia al grupo Café.

No hay duda que hoy es día clave, para conocer la estrategia de la directiva del Café, porque tampoco van a entregar el poder así como así, claro de que no, van a perder con la frente en alto, pero bueno vamos esperar que noticias más surgen en estos días y hasta antes de los primeros diez días de abril.

En tema social, propietarios de unidades extranjeras que se adelantaron y pagaron a una Agencia Aduanal, pueden ser víctimas de fraude, al menos es lo que se alcanza a observar, hay quienes piden se les regrese el dinero pero resulta que al comunicarse al negocio reciben como respuesta que no conocen a la persona que recibió el dinero.

Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD Nacional, dijo que a la oficina de ese organización acuden personas en busca de asesoría, señalan que pagaron hasta ocho mil pesos para el proceso de regularización incluso entregaron el título de propiedad de la unidad y ahora no saben a quién reclamar.

"Ojala y no se convierta en problema social, nuestra organización siempre exhortó esperar, pero hubo personas que no tomaron en cuenta la recomendación, aceptaron la asesoría de un supuesto agente aduanal y ahora no encuentran la manera de recuperar el dinero y el documento" señaló.

García Grimaldo, recordó que con la modificación al Decreto Presidencial no habrá necesidad de contratar una Agencia Aduanal, será mediante el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) todo el proceso aunque aún no hay información si se instala una oficina en Monclova.

Nos leemos mañana..