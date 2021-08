De acuerdo al vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, buen número de trabajadores aprovecharon el módulo que la Secretaría de Finanzas instaló en el recinto de la Sección 147, recibieron su estado de cuenta, además conocieron los descuentos que se les aplicaron y estar al corriente en el pago del impuesto por derecho de control vehicular.

El directivo de la organización sindical, recordó que el módulo operó los días martes y miércoles, personal de la Secretaria de Finanzas se trasladó a la sede sindical y atendió buen número de trabajadores que presentaban adeudos, fue el tiempo para cumplir con esa obligación.

Destacó la buena respuesta del Recaudador de Rentas Pablo González, que los dos días estuvo al pendiente de las operaciones del módulo, se encargó de verificar que la atención fuera la correcta y cumplir con el plan de apoyar a trabajadores como finalmente se consiguió para un buen número.

"Si los compañeros se dieron cuenta hubo descuentos, por eso es obligado que si aún hay pendientes y por causas personales no alcanzaron acudir al recinto de la 147, hoy jueves y mañana viernes pueden presentarse al recinto de la 288 en donde se instalará el módulo y serán atendidos" apuntó.

Mientras por el rumbo de la 288, muy cierta y claro el comentario del vocero Julio Cesar Aguilera Silva, su declaración es una fotografía de la vida cotidiana, como el virus del COVID-19 no se acaba pronto, es conveniente que los estudiantes se acostumbren a la nueva normalidad, pero que no dejen de acudir a clase presencial, es cuestión de que los padres apliquen protocolos sanitarios tanto en el hogar como en la escuela.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que ya no es posible llevar clase por las redes, está comprobado que no arrojan nada positivo, no es el mismo aprendizaje, además no se puede conocer cuando termine la pandemia sanitaria eso obliga a empezar a vivir bajo la nueva normalidad.

Al vocero sindical se le cuestionó sobre la postura de padres de familia que por temor no quieren que sus hijos regresen a las aulas, pero es una actitud fuera de orden, el virus se encuentra en todas partes y así seguirá por mucho tiempo, mientras el nivel académico sigue a la baja.

Dijo que estos últimos meses desde que se declaró la pandemia sanitaria, ha servido a de padres de familia y sociedad para entender y valorar a maestros una carrera que en ocasiones no se reconoce o se critica, pero la fuerza que han mostrado para enseñar por internet es para reconocer.

Y en la CTM automóviles de diferentes marcas y de reciente modelo, todos equipados con clima, sustituyeron a la antigua flotilla de taxis, Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la Región Centro de Coahuila, aclaró que el plan es profesionalizar el servicio y ofrecer calidad y seguridad a los usuarios.

Explicó que los vehículos que tiene la base Premier, son March, Spark, Aveo, Versa, Matise y algunos pocos Tsuru, y destacó que actualmente en Monclova hay más automóviles presentando servicio ilegal a través de plataforma que taxis.

Para ello destacó que ninguna empresa de transporte privado contratada por aplicación está registrada, dijo, y eso viola la ley de movilidad y transporte sustentable del estado, pero nadie hace nada por detener esa ilegal práctica a pesar de que operan al margen de la ley y eso se encuentra comprobado.

Indicó que de acuerdo a esta ley los automóviles de alquiler bajo concesión (taxis) tienen la obligación de contar con unidades no mayores a 12 años de antigüedad, pero la federación los está actualizando para contar con vehículos de modelos 2018 en adelante y confío que taxistas de otras organizaciones no afiliadas a la federación también se modernicen.

Nos leemos mañana..