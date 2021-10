"Caras vemos asintomáticos no sabemos" así respondió el vocero de la Sección 147 ante la pregunta si se reanudan las reuniones sindicales colectivas, y dijo que trabajadores piden se autoricen y fue cuando les pidió calma la instrucción es la misma, aún no existen condiciones sanitarias para retomar esos encuentros.

"Los compañeros dicen que ya se abrieron áreas públicas, como plazas, el Zoológico, el Bioparque, áreas deportivas e incluso hasta se celebran bailes populares y conciertos, pero que las reuniones sindicales aún no se recuperan, pero la respuesta es que no hay prisa" enfatizó.

Garza Bernal, recordó que desde marzo del año pasado se suspendieron las reuniones sindicales y recordó que entre los trabajadores de AHMSA es tradición que integrantes de grupos sindicales, acostumbran reunirse cuando menos una vez por semana y es lo que tratan de recuperar.

Pero insistió que aunque pocos pero todavía hay reportes de contagios por COVID-19, eso obliga a actuar con prudencia entender que hay personas asintomáticas, que son portadores del virus y es cuando se corre el riesgo de ser afectados por el virus, por ello aún no hay forma de recuperar esas reuniones.

Del lado de la 288, pesada la situación para Tomás, un trabajador de AHMSA dos que actualmente se encuentra preso, el vocero Julio Cesar Aguilera Silva, es claro el Comité Local se hace a un lado, lo anterior por ser un asunto personal que deberá atender por su cuenta, no será apoyado por la dirigencia sindical.

"Como organización sindical no podemos involucrarnos en un asunto personal, eso debe quedar claro, si es o no culpable las autoridades se encargarán de definir ese aspecto, no hay manera de colaborar en su defensa, lo correcto es que responda ante las autoridades por la acusación en su contra" apuntó.

En cuanto a la situación de su grupo, señaló que cada organización tiene sus lineamientos internos, mediante el Consejo de Honor y Justicia se tendrá que manejar ese caso, pero ya es como grupo, como 288 tampoco no hay participación al no ser asunto sindical o laboral, indicó.

Sobre su estado como trabajador de la empresa apuntó que se le otorga permiso por determinado tiempo, al ser procesado y preso, entonces la empresa es quien determina si lo termina o le concede permiso sin límite de tiempo, todo depende los años que pudiera recibir para permanecer en prisión.

En otro tema para el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Ricardo Aguirre Cuellar, la reforma al sistema laboral Out Sourcing no elevó el número de demandas colocadas, al contrario en comparación con el año pasado se registra un decremento del 15 por ciento, la tendencia es mantener esa inercia por lo que resta del año, dijo.

El presidente del Tribunal Laboral señaló que de acuerdo a estadísticas en lo que va del año se han colocado 950 demandas, cifra por abajo al año pasado, cuando por la pandemia se presentaron despidos, las partes no llegaban a acuerdo en cuanto a indemnización y los trabajadores colocaban la demanda.

Del tiempo que lleva un juicio laboral destacó que no hay fecha determinada pueden durar hasta cuatro años o más, tomando en cuenta que ambas partes por medio de su representación legal tienen derecho a defenderse, eso alarga el juicio pero son aspectos que así se establece en la ley laboral.

Por esa razón, cono Junta de Conciliación y Arbitraje siempre recomienda que se concilie el diálogo y buscar un acuerdo fuera de juicio, como muchas se ha logrado una prueba es que en lo que va del año se han firmado 950 convenios, de esa manera termina el problema legal, apuntó.

Nos leemos mañana..