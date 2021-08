Una buena para la raza brava de las dos plantas de Altos Hornos de México, mañana miércoles desde las cuatro de la tarde, CERTTURC va instalar un módulo para atender a los que tengan problemas con sus tierras, sin duda un buen punto que deben aprovechar y proteger su patrimonio.

Los asuntos que se podrán abordar serán escrituración de vivienda urbana, escrituración de predios rústicos, cambio de propietario, juicios sucesorios y asesoramiento para escrituración de créditos del Infonavit, es decir prácticamente todos lo que tenga que ver con propiedades.

El Secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial Enrique Martínez y Morales, será quien encabece la delegación de funcionarios que atenderán directamente a los trabajadores, de esa manera cumplir con el proyecto de ayudarles a resolver todos los problemas.

Por ello es importante que se presenten, que acudan, serán asesorados, además si la dependencia toma el caso en sus manos, serán muchos los beneficios el costo es mucho más barato que de manera tradicional, es decir juicios o con Notarios Públicos es un punto que no deben olvidar.

En otro tema, para evitar que se ordene el cierre de escuelas, es necesario reforzar todas las medidas sanitarias en planteles educativos y de esa manera reducir riesgos de contagios por COVID.19, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero Carlos Garza Bernal.

"No soy de los que piensan que es correcto retornar a clases presenciales, los contagios siguen presentes, pero si la autoridad tomó esa decisión creo que lo sigue es aplicar todos los protocolos sanitarios, desde la entrada al plantel hasta que salgan, no se debe descuidar un solo punto" dijo.

Señaló que los padres de familia tienen mucho que aportar, platicar con sus hijos, aclarar lo que representa la nueva normalidad, no actuar como antes de la pandemia que no compartan lápiz, cuadernos, saca puntas, decirles que todo lo que llevan es de uso personal no pueden compartir nada, destacó.

Dijo que también se debe poner atención a la hora del recreo de ser posible que sea escalonado, que al momento de consumir alimentos guarden la sana distancia, en los baños que se reduzca el número y también se les aclare el uso frecuente de gel antibacterial y el cubre bocas, afirmó.

Y por la 288 mucha razón tiene el vocero Julio Cesar Aguilera Silva, cuando dice que autoridades tienen el compromiso de proceder conforme a derecho en contra de los agentes de la Policía Fuerza Coahuila, que se encuentran acusados de atentar contra un abogado y otra persona que a causa de las lesiones que recibió se encuentra hospitalizado, dijo.

Señaló que ante la gravedad de las acusaciones lo correcto es separar a los elementos involucrados, que no haya impunidad, se proceda conforme a derecho y se siente precedente, es la manera de evitar que vuelva a ocurrir otra agresión porque no es la primera ocasión que eso pasa.

"Si se aplica la ley, el resto de los agentes van a pensar dos veces antes de atentar contra la comunidad, ellos están para cuidar, para dar confianza y seguridad a todos, pero con ese actuar la gente lejos de respetarlos se van a cuidar de ellos, al seguir en las calles como si nada hubieran hecho" enfatizó.

Indicó que hay casos de obreros que también se quejan por la manera de actuar de ese cuerpo policiaco aunque la mayoría de las ocasiones prefieren no denunciar por temor a represarías, el abogado afectado ya puso la muestra de cómo se debe actuar, y evitar que vuelva a presentarse otra agresión.

Nos leemos mañana..