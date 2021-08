Clara y acertada la postura del vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero Gerardo Flores Escobedo, cuando dice que en el expediente del Senador Napoleón Gómez Urrutia, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene la prueba de fuego, atacan la corrupción o van de acuerdo en que haya impunidad, si es necesario juicio político en su contra que se autorice, dijo.

Incluso fue más claro cuando destacó que por justicia a miles de trabajadores de Cananea, se debe obligar al Senador y mal llamado líder de lo poco que queda del Sindicato Minero, que regrese los 55 millones de dólares, que los reparta a los beneficiarios del fideicomiso y se haga justicia.

"El fuero que goza el Senador no debe ser motivo para la impunidad, el Presidente siempre dijo y prometió que en su gobierno no había impunidad, en este caso tiene que demostrar que es real, que el Gobierno de la Cuarta Transformación no protege a quienes afectan a miles de personas como ocurre en este caso" apunto.

Dijo que da tristeza ajena que una persona que dice defender a trabajadores se niegue a repartir 55 millones de dólares más los intereses creados en estos últimos años, el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es claro, ordena regresar el dinero y repartirse a beneficiarios, indicó.

Y no hay la menor duda, el Senador tendrá que responder, muchas veces la justicia tarda pero llega, lo interesante del caso es conocer la opinión de todos los que idolatran a Gómez Urrutia, de aquellos que lo defienden a pesar de los negros antecedentes del dirigente de lo poco que queda del Sindicato Minero

Por su lado Julio Cesar Aguilera Silva, vocero de la Sección 288 dijo algo my cierto y exacto si el Senador Napoleón Gómez Urrutia, no regresa los 55 millones de dólares, la justicia debe voltear a bienes propiedad del Sindicato Minero, embargar y rematar edificios, y hacer justicia a miles de familias que reclaman el reparto de esa millonaria cantidad..

Incluso recordó y enumeró que el Sindicato Minero, tiene el edificio donde opera esa organización, además el Hotel Minero, la ex hacienda de Xala y residencias donde se hospedan dirigentes que forman parte del Comité Nacional, además el Senador tiene bienes personales.

"Si en realidad se aplica la ley entonces que se embarguen todos esos bienes, después rematarse y con ese dinero, cubrir los 55 millones de dólares, miles de familias se encuentran en espera de recibir justicia y hay manera de obligar al Senador a responder a la ley" apuntó.

Señaló que el laudo de la Junta Federal de Conciliación es claro, obliga al Senador y al Sindicato Minero, como deudor solidario a repartir los 55 millones de dólares a miles de trabajadores de Cananea, Sonora que siguen en espera de justicia lo que obliga a la respuesta de la autoridad.

El dirigente sindical, expresó que pese a los laudos en su contra el Senador se niega a cumplir con la ley y trata de desviar la atención acusando a autoridades de que hay corrupción, todo eso porque el laudo fue en su contra y siempre cuando eso ocurre argumenta que no hay leyes.

"Que se cumpla la ley y se haga justicia a miles de familias no se vale que siga en su postura de no respetar la ley, si no quiere que embarguen bienes del Sindicato Minero, se rematen y cumplir con el laudo, es un proceso que debe ser inmediato, es por justicia social" enfatizó.

Por otro lado entre obreros de AHMSA uno que siguen en resguardo domiciliario se registra división de opiniones, un buen número se niega retornar a laborar a la planta Uno, incluso están dispuestos a levantar una lista con nombre y firma de aquellos que se oponen a la reactivación, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que esa postura también se debe respetar, son trabajadores menores de 60 años y que muestran su temor ante los reportes de contagios por COVID-19, por ello prefieren seguir en casa a modo de proteger su salud.

"Son compañeros que desde la declaración de la pandemia sanitaria fueron enviados a resguardo domiciliario, al presentar problema crónicos de salud y ser clasificados por autoridades sanitarias como vulnerables al virus, son más propensos al contagio" enfatizó el vocero.

Incluso argumentan que ya tienen las dos vacunas, pero también deben recordar que el semáforo sanitario cambió, eso también puede incidir para que la empresa tome la decisión, es un aspecto sanitario, que ese segmento de trabajadores debe de tomar en cuenta, apuntó el directivo sindical.

Nos leemos mañana...