Opinión

Claro en su postura se mostró el vocero del CEN del Sindicato Democrático Minero Gerardo Flores Escobedo, cuando exige juicio político contra el Senador Napoleón Gómez Urrutia, que sigue acumulando acusaciones y no hay respuesta de autoridades para castigarlo.

Incluso señala que el desafuero es lo que corresponde, que no utilice su fuero para no responder a miles de familias que han sido afectadas, tanto por la desaparición del fideicomiso minero como por la pérdida de empleos, al ordenar paros locos y tomas de empresas que no se sujetan a sus caprichos.

"El gobierno de la 4tT tiene que responder, dejar de proteger al Senador a quien poco o nada le importa el daño que hace, no es posible que mantenga esa posición empresa que no se sujeta a sus caprichos es afectada con movimientos, y eso es real no es falso, en la región hay antecedentes de ese tipo" señaló.

Dice que así como se ha actuado contra personajes, ahora le toca el turno al senador Morenista que continúa en su loco camino de paralizar empresas, despojar a miles de trabajadores de su empleo y afectar sus familias, regiones enteras sufren las consecuencias de ese mal vivir, aclaró.

Por el lado local trabajadores de AHMSA Uno, empezaron a registrarse para recibir el medio ahorro, en este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que pese a sus serios problemas financieros la empresa cumplirá con entregar la prestación a obreros que decidan recibir ese recurso.

Recuerda que la empresa sigue sin avanzar, el volumen de producción se mantiene a la baja y dos departamentos cerrados, eso hace ver la seriedad del problema, y pese a todo eso se cumplirá con entregar el medio ahorro, a obreros que decían, no es obligatorio retirar el dinero, es decisión personal.

En plática con el vocero señala que los trabajadores de AHMSA Uno, dentro del segmento de 40 a 49 años tienen el compromiso de vacunarse contra el COVID-19, aprovechar la instalación de puestos de vacunación directamente en las empresas, eso facilita el procedimiento.

"Desde que se anunció que se aplicarían vacunas, empresarios siempre pidieron que les dieran oportunidad incluso mostraban disponibilidad de comprar la vacuna, esto ante el interés de proteger a sus trabajadores, ahora ya se abrió la campaña y solo resta esperar respuesta de compañeros" aclaró.

En la 288 hoy regresan trabajadores en resguardo domiciliario que no quitan el dedo del renglón en su petición de reactivarse, regresar a laborar a las dos plantas pero no hay información sobre repuesta de autoridades incluso hasta del IMS que puede valorar cada caso y también colaborar.

La verdad que si es pesado el asunto, por más intentos que hacen los trabajadores no tienen respuesta, y aguas la empresa no puede reactivarlos, es caer en sanción por esa razón, lo que sigue es esperar la respuesta de autoridades, es decir quien ordenó el resguardo es a quien corresponde levantar la orden.

Cuestión de recordar que en México todas las empresas se vieron en la necesidad de enviar a resguardo a obreros con enfermedades crónicas, eso se hizo para proteger su salud, tomando en cuenta que fueron clasificados como vulnerables al virus por lo tanto tienen que estar protegidos.

Hubo empresas que redujeron el salario, pagan entre el 50 al 70 por ciento, en el caso de los obrero de AHMSA, reciben su salario tabulado, pero no completan, los que tienen medio chivo o crédito del Infonavit salen en ceros, pero se insiste a nivel local poco nada se puede hacer.

Y en la CTM de Frontera, Mario Galindo, señala que la carestía de la vida, sigue a la alza, todo propiciado por el aumento a gasolina y diesel, los precios de alimentos se mueven a la alza, una semana si y la otra también, los comerciantes ajustan sus precios conforme el costo por flete también se eleva.

"Hay compañeros que dicen la cosa se puso pesada, muy pesada, ante la movilización de precios principalmente en productos de la canasta básica, el gas Lp y la energía eléctrica, son gastos que se tienen que hacer pero cada mes o compran menos o gastan un poco más en esas compras" dice.

Claro que es real la postura del dirigente cetemista que acostumbra dialogar con agremiados a la Federación Frontera, los escucha y si hay manera les hecha la mano, lo importante es que no dejen de trabajar, que cuiden su trabajo porque actualmente es imposible encontrar otro trabajo.

Nos leemos mañana..