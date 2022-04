Comisión Federal de Electricidad tiene el compromiso de aclarar si ya entró en vigor la tarifa de verano, antes siempre se informaba a los usuarios, pero de unos años atrás ya no se informa nada, incluso se desconoce si aún sigue en vigor señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, calificó de importante que la dependencia informe si sigue en vigor la tarifa subsidiada, sobre todo porque familias empezaron a utilizar aparatos de aire acondicionado por la tanto el consumo se duplica o triplica al igual que la facturación es más pesada.

"Tenemos que evitar sorpresas, es cierto en ciudades como Monclova, no se puede estar sin aire acondicionado día y noche, Comisión Federal de Electricidad subsidia parte del consumo, pero no hay información de cuando inicia la tarifa de verano y si ya no se aplica" apuntó el vocero.

Señaló que los usuarios son los más interesados en que se aclaren las cosas, sobre todo porque la temperatura empieza a subir y de acuerdo a pronósticos, habrá días calurosos y con ello aumento en el consumo de energía eléctrica por ello la importancia de informar sobre ese tema, señaló.

Por otro lado, Mario Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera dijo que se preparan para la Feria del Empleo a celebrarse este mes de abril, en donde se ofertarán cientos de empleos por parte de diversas empresas de Monclova y Frontera, el evento será en el Museo Coahuila-Texas.

Dice que este escenario es bueno, tomando en cuenta que cientos de muchachos buscan oportunidad de trabajo, y como no tienen ingresos se les dificulta trasladarse por no contar con recursos para cubrir el costo del pasaje, entonces será en un solo lugar donde podrán entregar su solicitud.

Apuntó que el evento es coordinado con la presidencia municipal y la Secretaría de Trabajo de Coahuila, actualmente se encuentra coordinado con el Director de Fomento Económico Municipal y preparar el escenario, se espera la presencia de cientos de muchachos que acudirán en busca de trabajo.

"Está comprobado que la Feria del Empleo, es buena, en un mismo lugar los buscadores de chamba podrán entregar su solicitud en la empresa, industria o comercio que mejor les acomode a sus intereses, además no hay necesidad de gastar en el transporte a las empresas" apuntó.

Del lado social, buena la recomendación de Armando García Grimaldo, cuando dice a los propietarios de unidades extranjeras a legalizar que esperen a la instalación de la oficina del REPUVE en Monclova, cosa de res a cuatro semanas, pero la espera a final se convierte en ganancias.

Lo anterior porque con solo salir de la ciudad a Saltillo representa un fuerte gasto por combustible, además pago de alimentos, entre otros que tienen que hacer por acudir a la capital del acero a manejar la documentación que se necesita para legalizar la unidad, pero es decisión muy personal.

Recordó que de acuerdo al programa a fines de abril o principios de mayo ya estará operando la oficina en Monclova por ello la recomendación de esperar, mínimo se ahorran unos cuatro mil pesos, al menos fue la cifra que arrojó el ensayo que hizo de tramitar la regularización de su unidad.

"Lo hice par estar empapado del procedimiento a seguir, evitar fallas, si los agremiados lo desean se les podrá apoyar en esos trámites, pero también lo pueden hacer de manera personal, así se establece en el Decreto, no se permite la presencia de terceros, tiene que ser el propietario" apuntó.

Nos leemos mañana..