Entre Líneas

ALISTA MARIO DÁVILA SU REGISTRO

Como lo había manifestado, el Alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado anunció que se registrará como candidato del Partido Acción Nacional en el Comité Estatal en Saltillo el próximo miércoles.

Desde antes del proceso electoral, ya se había comentado que la intención del doctor era reelegirse como Presidente Municipal.

Dávila Delgado confía en volver a obtener la mayoría de votos el próximo 2 de junio para permanecer en el cargo una administración más.

Será en una semana cuando se defina quién será el abanderado oficial en la Capital del Acero y el resto de los municipios de Coahuila para contender por las alcaldías, y también se podrá medir la unión que queda entre los locales, luego de que van solos en los comicios por capricho de su líder nacional, al que no se le ha visto en Coahuila.

PENDIENTE CON DENUNCIAS RICARDO MEJÍA BERDEJA

El líder del Partido del Trabajo en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, tiene todavía pendientes varias denuncias por uso ilícito de recursos y anticipación en campaña del proceso electoral 2023.

La promoción la inició cuando se desempeñaba todavía como Secretario de Seguridad del Gobierno Federal, y a la vez, aspiraba ser candidato por Morena para la gubernatura de Coahuila; en ese entonces llenó de espectaculares a todo el Estado.

No se le hizo por ese partido y se brincó al PT, pero de todas maneras, sigue pendiente de rendir cuentas ante el Tribunal Electoral de Coahuila por el uso ilícito de dinero.

MEDIA PIMENTEL EN PLEITO DE MÚZQUIZ

Luego del pleito que sostuvieron en Múzquiz los ganaderos el fin de semana pasado, el Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, llamó a os involucrados al diálogo.

En redes sociales circularon los videos del enfrentamiento que hubo durante la asamblea de la Asociación Ganadera, que se inmediato se convirtieron en memes por burlas de los cibernautas.

"Me urge la patrulla, parece que le quebraron el cerebro" fue una de las más usadas por los muzquenses a ver a los líderes darse con todo a golpes.

Tras este zafarrancho, Pimentel González les envío un mensaje para recordarles que por más diferencias que existan, la solución no es la violencia, sino un acercamiento responsable y respetuoso.

SIN ATENCIÓN PC EN SALTILLO

Los intentos de suicidios continúan registrándose en los puentes de Saltillo sin que el alcalde José María Fraustro Siller equipe a los elementos de Protección Civil.

Desde hace varias semanas había dicho que compraría un colchón para este tipo de situaciones, pero es fecha que la sigue pensando.

Y no solamente eso, este lunes cayó el pretil de una losa de una casa antigua sobre una niña y una mujer adulta mayor; el inmueble no había sido detectado por los inspectores.

En realidad no se ve el trabajo del Presidente Municipal, tan es así, que el equipo de comunicación social no permite que los funcionarios den entrevistas a los medios de comunicación, será porque no tienen nada que decir, empezando con el jefe.

RINDE INFORME DELEGADO DEL IMSS en Coahuila

Leopoldo Santillán Arreygue, rindió su cuarto Informe de Actividades, en el que según el boletín oficial, uno de los mayores logros fue la inversión que se hizo en infraestructura y equipamiento de las unidades médicas.

También afirmó que en el 2023 el IMSS invirtió 874 millones de pesos para mejorar las instalaciones.

Sin embargo, los mismos derechohabientes dan fe que la realidad es otra, comenzando por las fallas en los elevadores, carencias en los edificios y falta de medicamento.

Incluso, Santillán Arreygue afirmó que los índices de abasto no se desplomaran, y se logró un surtimiento del 94.87 por ciento en recetas, que implicó un incremento en comparación con 2022.