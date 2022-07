Con el fin de estrechar la comunicación con la base trabajadora, el Comité de la 147 tomó la decisión de abrir una página en redes sociales y estar más en contacto con los trabajadores e informarles todas las acciones que hacen a favor de todos ellos, dijo Fidencio de León Montalvo.

El Secretario General de la organización sindical, señaló que con este sistema de comunicación será posible tender el puente de comunicación más amplio, tomando en cuenta que un grueso número de trabajadores en ocasiones dejan de acudir al recinto sindical por lo tanto necesitan información.

"Se podrá interactuar, habrá manera de estar más cerca de ellos, por esa razón tomamos la decisión de abrir la página en redes sociales, esperamos respuesta de los compañeros con el fín de engrandecer la comunicación con su directiva sindical, para estar más cerca de ellos en todos sus asuntos" apuntó.

El dirigente sindical, enfatizó que cuando ya esté lista la página informaran a la base trabajadora, se podrán tocar temas de todo tipo, sobre todo en materia laboral y sanitarias, con el intercambio de información será posible apoyar a autoridades en su lucha contra la pandemia sanitaria, señaló.

Por otro lado ayer concluyó el plazo para el registro de obreros interesados en retirar el medio ahorro, lo que no lo hicieron ni modo no habrá manera de apoyarlos, en su momento la empresa notificó que después del primero de julio ya no habría manera de apoyarlos en su registro.

En este sentido el vocero Carlos Garza Bernal, dijo que los trabajadores tuvieron información sobre la fecha de la apertura del registro como el día que concluía, fueron cientos los que acudieron pero la cifra exacta no se puede manejar, tomando en cuenta que la empresa quien tiene esa información.

Destacó que los trabajadores que se registraron son los que tienen hijos estudiando, por lo tanto los gastos extraordinarios crecen por la compra de útiles escolares, zapatos, inscripciones, uniformes y una serie de gastos que en cierto momento puede complicar la economía familiar.

Apuntó que los trabajadores son conscientes del compromiso que tienen antes sus hijos, si una herencia les van a dejar es el estudio, por ello hacen todo lo que pueden para no frenar la preparación de ellos y la entrega del medio ahorro es para eso, para enfrentar esos gastos extraordinarios.

En tema social, el dirigente de la UCD Nacional Armando García Grimaldo, sigue picando piedra, ayer aprovecho la visita del Sub Secretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, para solicitar ampliar el Repuve, insiste que el sistema actual es infuncional y no se puede avanzar como corresponde.

Su propuesta es la misma que se amplíen las citas para eso se necesita equipo y más personal, hay alcaldes de la región que se suman a ese plan y participar con esas dos herramientas pero en realidad se necesita que el Repuve autorice para conectarse a la red de lo contrario no es posible.

García Grimaldo, señaló que por ser funcionario de alto nivel del Gobierno Federal, tiene manera de llegar al Presidente de la República y entregar la petición hecha a nombre de miles de propietarios de unidades extranjeras que se sienten molestos por las fallas en el Repuve.

"Voy a seguir tocando puertas y ventanas para ser escuchado es para favorecer a esas familias que tienen intención de regularizar sus unidades, con ello dar seguridad a su patrimonio, ojalá y seamos escuchados y que pronto se tengan noticias favorables en este sentido" indicó.

Nos leemos mañana..