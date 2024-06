Confianza en la nueva jueza

Luego de la destitución del juez Federal Saúl Martínez Lira, aumentó la confianza en que se avance dentro del Concurso Mercantil de MINOSA y que impactará dentro de Altos Hornos de México, de eso depende si se reactiva o bien también se declara la quiebra como ocurrió con la subsidiaria.

En este aspecto Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que sigue atento sobre el proceso pero aún no hay información porque la nueva juez apenas tomó el caso en sus manos por lo tanto tiene que conocer ha detalle todo el movimiento y arreglar lo que se haya hecho mal.

Reiteró su versión de que el anterior juez manejaba el caso a su antojo se desconoce que interés tenía o de quien seguía instrucciones, lo cierto que por esa razón fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal precisamente al detectar que había ciertas mañas en su actuar.

Ahora la esperanza se encuentra en la jueza, incluso busca la manera de dialogar con ella para intercambiar opiniones y contar con más información clara sobre el caso y después informar a la base trabajadora que sigue de cerca este proceso por lo que representa para el futuro de su fuente de empleo.

Por otro lado, obreros que por falta de firma electrónica no pudieron presentar su declaración manual, tienen que acudir a la capilla de velación de la Sección 288 y anotarse en una lista que se entrega al SAT y los atienden para cumplir con esa obligación fiscal y en su momento recibir su saldo a favor.

Juan Haziel Valdez Orozco, vocero de la Sección 288 dijo que el problema es porque no había citas pronto, pero el dirigente Ismael Leija Escalante, habló con la Procuradora Fiscal y autorizó atender a los obreros de Altos Hornos de México que en grupo acuden a las oficinas del SAT en Monclova.

"Buen número de compañeros no estaban en regla con su firma electrónica por lo tanto no estaban en condiciones de presentar su declaración, ahora con esa facilidad es posible lograrlo por ello la importancia de que acudan a la capilla de velación o bien llamar por teléfono" indicó.

Señaló que con ese beneficio ahora si podrán entregar su declaración y los que tengan saldo a favor en su momento lo van a recibir por esa razón se hicieron las gestiones para apoyar a los sindicalizados que estarán en condiciones de ir al día en cuanto a declaración fiscal se refiere.

En otro tema por Hércules de repente empezaron asomar la cabeza directivos del Sindicato Minero y el tema del día es porque razones después de un año acuden, dicen que eso quiere decir que la recuperación de la fuente de empleo es una realidad no por algo empezaron a tomarlos en cuenta.

Otros insisten que no, que el afán es desviar la atención del problema que se presenta en Lázaro Cárdenas, Michoacán en donde los trabajadores siguen en la pelea en reclamo del reparto de utilidades, que el conflicto sigue creciendo, que por eso no quieren que conozcan del asunto.

Lo cierto de todo que no hay planes de reactivar las minas, no hay suficiente dinero para ello entonces las fuentes de empleo seguirán en pausa por muchos meses más y no es correcto engañar a los trabajadores prometiendo que ya pronto regresan a trabajar, eso no será pronto.

Y si lo correcto es decir la realidad, es cierto hay intereses muy fuertes que se mueven pero en todos los casos quienes salen perdiendo son los trabajadores, a quienes se les engaña para moverlos, usarlos para intereses económicos y políticos es falso que sea para beneficio de ellos, es todo lo contrario.

Nos leemos mañana..