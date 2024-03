Confianza que AHMSA se levante pronto

A pesar del comentario del licenciado Ancira, en el sentido de que el gobierno federal reclama tres mil millones de dólares como crédito fiscal, hay confianza en que los inversionistas lleguen a buen acuerdo de manera que se firme convenio de pago y arranque operaciones en AHMSA.

En este sentido Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que la empresa es rentable, no por algo empresarios extranjeros le apostaron a invertir, ahora resta esperar 72 horas a partir del lunes para conocer la decisión del juez federal sobre el cambio del Consejo de Administración.

Señaló que la salida del licenciado Ancira y del resto de los ex socios, representa un importante avance dentro de la negociación porque el gobierno federal era lo que pedía que dejara la empresa para entonces hacer convenios de pagos por adeudos ante dependencias federales.

Por ello indicó que la confianza no se ha perdido, al contrario ahora las cosas se ven diferentes a meses atrás, incluso confía que pronto se haga el anuncio del reinicio de operaciones aunque destacó que no se puede hablar sobre el arranque ni número de trabajadores.

En este mismo sentido recordó que hay dos revisiones pendientes por lo tanto se emplazará a huelga a la siderúrgica e iniciar negociaciones, con eso se demuestra que le apuestan a la reactivación de la siderúrgica, hay elementos que permiten iniciar el diálogo sobre el Contrato Colectivo de Trabajo y el Tabulador Salarial.

Recordó que no podían emplazar por el proceso legal, pero ahora ya tiene el registro, aparece en la Secretaría del Trabajo como titular de los Contratos Colectivos de Trabajo de la Sección 147 y 288 por esa razón se preparan para revisar y conseguir los incrementos salariales pendientes.

Leija Escalante, recordó que por años el sindicato minero aprovechaba cualquier figura legal para insistir en arrebatar la titularidad del CCT pero eso terminó con la sentencia de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo tanto ya nada impide negociar a favor de trabajadores.

"En la 147 está pendiente una revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y otra del tabulador, en la 288 también una revisión del CCT y para mayo del Tabulador salarial, en eso nos encontramos porque estamos seguros de que pronto habrá noticias importantes de la recuperación" señaló.

Por otro lado, en donde se siguen dando con todo es en Hércules, no alcanzan a entender que la fuente de trabajo no se reactiva al menos a corto plazo, para nada de va a necesitar el mineral de fierro, el Horno Eléctrico no lo necesita, con energía eléctrica y chatarra es más que suficiente.

Y parecer ser que se encuentran mal informados, al insistir que tienen información que apenas se reactive AHMSA y el Sindicato Mineo va a emplazar a huelga, flaco favor se hacen con esa postura, cuando lo correcto es mantener la unidad en torno a un mismo objetivo la reapertura de la fuente de trabajo.

También esperar que dentro del plan de negocios incluyan pagos pendientes tanto de salarios como prestaciones, tomando en cuenta que ya se cumplió un año y tampoco se pagan vacaciones, es decir mucha lana la que esperan recibir, pero todavía deberán seguir en espera.

Ojalá y por el bien de las pocas familias que aún siguen en el mineral se tranquilice el ambiente, que reflexionen sobre politizar el asunto, que mencionen sindicatos cuando lo que se necesita es el salario además la fuente de trabajo, olvidarse de otros aspectos que les afecta, así la cosa.

Nos leemos mañana..