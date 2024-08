Consejo de seguridad y economía favorable

El Consejo de Seguridad y Economía que instaló el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, favorece al ambiente de seguridad que existe en la entidad, incluso en este sentido Coahuila alcanzó el primer lugar nacional lo que permite mantener la paz social, laboral y empresarial.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que en este consejo participan diversos sectores oficial, empresarial y social lo que permitirá desarrollar un trabajo coordinado, incluso hasta los mandos de diversos cuerpos policiacos y militares también se sumaron.

El plan es que todo siga como en la actualidad en caso de fallas o denuncias se podrá entregar en las reuniones a celebrarse, el fin es que todo siga tranquilo, que la sociedad viva tranquila, que el sector empresarial tenga confianza de que no serán molestados como ocurre en entidades vecinas.

Para el dirigente de comerciantes organizados con esta estrategia será posible mantener el orden y la tranquilidad, contrario a otros Estados en donde la delincuencia no permite un ambiente en paz, eso se tiene que reconocer, de que habrá buenos resultados de eso no hay la menor duda.

En otro tema, el movimiento hecho por trabajadores y ex trabajadores en el edificio donde se encuentra resguardo, deja a pensar muchas cosas, no por el movimiento sino por la queja de que siguen sacando material y todo lo que pueden, eso como que huele a que están de acuerdo con quienes se encuentran en las puertas.

Lo anterior al recordar que Adolfo Autrey, el sobrino incomodo es quien se encarga de ese manejo, todo sale por la puerta cuatro, entonces como que no se descarta que hay contubernio, es cuestión de preguntarse por donde sale, por supuesto que por la puerta cuatro, principalmente.

Es cierto el movimiento que encabezó Julián Torres, puede ser bueno, pero eso de reclamarle al licenciado Roberto Acosta, como que está fuera de orden, en todo caso lo correcto es dirigirse a las puertas y preguntar que está pasando, no hay que olvidar que por ahí sale todo.

No hay duda que de no atenderse este asunto, esa maniobra seguirá, la rapiña no se detiene y obliga a investigar la manera como ingresan las unidades que trasladan todo y la reunión de Autrey, con trabajadores, dice el refrán piensa mal y acertaras cuestión de enfoque del tema por cierto muy interesante.

Por el lado social, clientes del Auto Fin Monterrey fueron estafados por el negocio, les prometen que en seis meses si van al corriente con la mensualidad reciben su automóvil, pero la sorpresa es que a los cinco meses les dicen que no fueron sujetos a crédito y les piden una serie de requisitos.

Incluso si el cliente pide la devolución de su dinero, los dejan en espera unos tres meses y después les dicen que no les van a regresar toda la cantidad aportada, ese negocio se queda con el 60 por ciento del total, los afectados califican esa actuación como robo o estafa porque no regresan lo aportado.

Ayer por la mañana un grupo de afectados se plantó dentro de las oficinas de Auto Fin Monterrey pero no consiguieron nada, la respuesta es la misma que deben esperar a que en Monterrey autoricen el regreso del dinero y les aclaran que no será el cien por ciento, si aportarse 45 mil pesos te regresan 22 mil.

Los afectados se quejan porque no hay oficina de PROFECO, ese negocio sigue estafando a todos, nadie recibe su unidad ni todo el dinero aportado, mientras que no hay autoridad que clausure el negocio y obligue a los responsables a regresar el cien por ciento de las aportaciones, triste pero cierto.

Nos leemos mañana..