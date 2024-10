Constructores Fueron Noqueados Por AHMSA

Al menos empresarios de la industria de la construcción fueron noqueados por el cierre de Altos Hornos de México, muchos no alcanzaron a recuperarse y se vieron en la necesidad de vender sus bienes y dedicarse a otra actividad, por las facturas que quedaron atrapadas por la falta de pago.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que al celebrar 50 años de la fundación de la organización empresarial el saldo es negativo, de 106 socios que llegaron a contabilizar ahora no son más de 30 lo que refleja la realidad.

Señaló que otros presentan problemas legales con uniones de crédito quienes actuaban por el sistema de factoraje pero la empresa no pagó las facturas y ahora por las vías legales esos negocios buscan que los proveedores de la empresa les paguen ya sea en efectivo o con bienes.

"Es lamentable lo que se vive, pero las Uniones de Crédito buscan recuperar su dinero, es el escenario que presentan constructores que no tienen manera de responder, la única forma es llegar a acuerdos, pero de que se tienen condiciones muy malas de eso no hay duda por la situación de AHMSA" apuntó.

Por su lado Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que el Infonavit no puede atentar contra los trabajadores en todo caso que le cobre a Altos Hornos de México, la única responsable de que los obreros no puedan abonar al crédito por no recibir salario.

Además recordó que el delegado en Coahuila Gustavo Díaz, se comprometió a no proceder contra los trabajadores por esa razón indicó que los afectados por el no pago deben estar tranquilos, como dirigencia sindical seguirán platicando con los directivos de la institución y valoren la realidad.

"Se entiende y se comprende el malestar de los compañeros pero es necesario aclarar que la dependencia debe dirigir los oficios a la empresa, que es la responsable de la situación, los compañeros se encuentran en su derecho de exigir que se les deje en paz y procedan con quien corresponde" apuntó.

Leija, indicó que los afectados tienen el respaldo de la dirigencia sindical por medio del abogado Haziel Valdez Orozco, se harán las gestiones por ello deben de entregar al oficio y posteriormente hacer la negociación de manera directa con el delegado en Coahuila del Infonavit.

En otro tema, el próximo domingo los chavos de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IMSS, tendrán asamblea de información en donde se les va a decir que ya hay compradores del edificio, que todo se encuentra listo para la venta al solucionarse el problema por la falta de escrituras.

Victoriano Aguirre Barrientos, presidente de la Asociación dijo que el representante legal será el encargado de informar a los socios el estado que guarda la venta del inmueble para su aprobación, incluso no descartó que dentro de los trabajos haga acto de presencia la persona que hará el ofrecimiento.

Sobre el monto de venta dijo que todavía no se puede conocer porque se espera que venga n estira y afloja sobre la cantidad, ellos piden 10 millones de pesos de acuerdo al perito valuador, sin embargo como siempre ocurre en toda negociación el monto puede variar por parte del comprador.

Destacó la importancia de que los socios hagan acto de presencia el domingo a las diez de la mañana arranca la asamblea en donde el único punto a tratar es información sobre la venta del inmueble, después en otra asamblea tomar el acuerdo sobre el monto a repartir entre los socios en activo.

Nos leemos mañana..