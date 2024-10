Buena convocatoria

Quien sigue demostrando que trae power para las convocatorias es el dirigente Municipal del PRI en Monclova Ricardo Aguirre Guerrero.

Y es que jovenazo dirigente quien convocó a priistas y a la sociedad civil a una carrera a beneficio de una buena causa.

Lo mejor de esta convocatoria es que la participación de priistas y de la sociedad civil fue excelente y fueron decenas de personas las que se dieron cita desde muy temprana hora el domingo próximo pasado.

Y aunque en su mayoría eran personas adheridas al tricolor la participación de la sociedad civil fue más que notoria y eso hace saber que el PRI además de bien representado está muy bien visto por la sociedad local quien apoya estos eventos con causa.

ANDA A PATA EL DIPUTADO

Más que insultante y humillante resultó la pasada que se dió por su natal Múzquiz Coahuila el diputado local por el Partido del Trabajo (PT) Antonio Flores hermano de la alcaldesa por Morena Tania Flores.

Y como no iba a resultar humillante el ver pasear al diputado Tony Flores si el señor lo hizo a bordo de su Lamborghini color Guinda Morena el cual tiene un valor aproximado a los 9 millones de pesos.

Y si piensan que Tony Flores andaba despacio para que todos los vieran bien, están más que equivocados, lo que pasa es que la población está tan abandonada y llena de Baches que Tony Flores no tuvo más remedio que conducir a baja velocidad para esquivar los cráteres lunes que abundan en esa ruiseña y abandonada población que "gobierna" su hermana.

LE PUSIERON EL ALTO

Por cierto ya que hablamos del legislador local Antonio Flores del Partido del Trabajo (PT) déjeme le cuento que hace unos días en plena sesión le salió lo valiente e hizo uso del micrófono.

Y no este pensando que lo hizo para hacer alguna propuesta positiva en favor de la población, no señores el diputado en mencion no sabe de eso pues no conoce ni la O, ni por lo redondo.

Resulta que lanzo gritos al aire señalando y haciéndose víctima argumentando que era "víctima," de una campaña de desprestigió que provenía desde Palacio de Gobierno.

Fue el diputado Monclovense Alfredo Paredes López quien lo confronto y le exigió hablar del tema correspondiente en turno y dejarse de lloraderas .

"Diputado Antonio Flores si va hablar en tribuna que sea para el tema que estamos tratando y no para asunto personales y si tiene alguna denuncia para eso hay las instancias correspondientes y no aquí " dijo Paredes López.

Fue justo lo que Tony Flores esperaba o simplemente se frunció "allá" pues simplemente se quedó callado y bajo de la tribuna, para eso me gustaba dijo la vecina.

SECRETOS Y LEYENDAS

La leyenda negra de los masones volvió a ocupar titulares de prensa recientemente en Reino Unido.

El diario The Guardian informó a principios de este mes de febrero de la existencia de dos logias (las asociaciones en la que se agrupan los masones) que operan en secreto en el Parlamento de Westminster y que están integradas por políticos y periodistas.

Además, el hasta ahora presidente de la principal asociación sindical de las policías de Inglaterra y Gales denunció que los círculos masones dentro del cuerpo están bloqueando reformas que ayudarían a corregir las desigualdades que todavía sufren en las mujeres, los negros y otras minorías.