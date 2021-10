De repente el Campus de la UAdeC ubicado al norte de la ciudad, se medio llenó de funcionarios y comisionados sindicales que hicieron acto de presencia en el homenaje de despedida al doctor Max Elguezabal Mendoza, que dejó la dirección de la clínica siete al cumplir su ciclo laboral en activo.

Entre los asistentes se encontraba Héctor Martínez Castellanos, en su calidad de Secretario de Previsión Social, del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, también Efraín Martínez, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia y directivos de las Secciones 147 y 288.

Con su presencia los líderes democráticos reconocieron la excelente labor que para ellos hizo Max, señalan que siempre atendió su cargo de manera eficiente y respondió a acciones hechas por los representantes de trabajadores, incluso muchas veces hasta fuera de su horario de trabajo.

"No hay duda el doctor Max, deja una huella imborrable, tanto como director como médico, ahora le corresponde al doctor Barbechano, seguir con esa labor de cumplir al cien con la dirección de la clínica siete y de ser posible que consiga más médicos especialistas" dijo Héctor Martínez Castellanos.

Por otro lado Directivos sindicales apoyan a trabajadores que requieren traslado a Monterrey o Saltillo, también cuando necesitan ser canalizados con médicos especialistas de la clínica siete, lo anterior en razón de que todavía hay largos plazos para la cita, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que la intervención sindical es compromiso que tienen ante la base trabajadora, hacer todo lo que se pueda para conseguir que el IMSS no alargue citas a medicina de especialidades o traslados a Monterrey y Saltillo, y evitar complicaciones en la salud.

"El año pasado y al inicio del presente se entendía la cosa, en Monterrey no aceptaban pacientes foráneos al estar saturadas las clínicas con pacientes COVID-19, pero poco a poco se normalizó la atención, y ya se pueden programar consultas a la capital de Nuevo León" afirmó.

Indicó que en el caso de la clínica siete, la queja de trabajadores es que se alargan las citas con médicos especialistas ante la determinación del IMSS de reducir el número de consultas pero eso puede provocar problemas en los pacientes su enfermedad se puede complicar, apuntó.

En otro tema, el dirigente cetemista Mario Dante Galindo Montemayor, señala que entre trabajadores de SPECO, hay inquietud total, luego de conocer la reforma eléctrica del Presidente López Obrador, lo anterior al recordar que pega en la producción de esa empresa que opera al norte de la ciudad.

"SPECO fabrica torres Eólicas, pero si CFE no permite se genere electricidad, entonces no habrá más clientes, eso lo conocen los trabajadores de la empresa que se mueven inquietos, pero la recomendación es guardar la calma, esperar que los días transcurran, no tiene caso inquietarse" señala.

Por otro lado obreros dicen que desde hace meses directivos de la empresa intentaron convencer a la mayoría de desconocer al sindicato, incluso les ofrecían que el monto que pagan por cuota sindical, se les agregaría como parte del ahorro y en diciembre tener un marraníto más gordo.

Sin embargo el tiempo todo aclara como en esta ocasión, al no estar sindicalizados entonces la indemnización sería muy baja, nadie los defiende, ahora se entiende el porqué les ofrecían desconocer al sindicato, afortunadamente nadie cayó en la trampa, esperemos ver que más sigue en esta empresa.

Nos leemos mañana..