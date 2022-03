Dentro de sus acciones por colaborar en el bienestar familiar, hoy y mañana viernes en el recinto de la Sección 147 se instalará un módulo para examen de la vista y venta de lentes a precios económicos, con un descuento de hasta el 50 por ciento de su precio normal, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical señaló que el horario será de nueve de la mañana a cinco de la tarde hoy jueves y mañana viernes, de esa forma dar oportunidad a que trabajadores que tengan problemas visuales se presenten al examen y valorar el tipo de lentes que requieran.

Destacó que la atención será para trabajadores, sus familias y público en general lo anterior como una forma de ayuda social, el costo de los lentes es económico con una diferencia de hasta el 50 por ciento de su valor real en el mercado lo que hace atractivo que acudan al recinto sindical.

"Otro beneficio es que podrán pagar el 50 por ciento al momento de solicitar los lentes y al momento que lo reciban pagar el resto, eso hace más atractiva la oferta, pagar en dos pagos y con un precio inferior al 50 por ciento del costo en el mercado, por ello la importancia de que acudan" señaló.

Sobre el tema de la asamblea, es bueno recordar que el actual tabulador vence a las tres de la tarde con cinco minutos del sábado, entonces como que estaría fuera de onda convocar a las tres y media o cuatro de la tarde, por lo tanto todo hace suponer que sería hasta el próximo sábado.

Es bueno aclarar las cosas, la verdad es que a la raza no le interesa el porcentaje que ofrece la empresa ellos van la lana, el fondo de pro huelga, eso los mantiene inquietos pero deben de conservar la calma, recordar que las platicas aún siguen y pues hay que esperar cuando menos una semana más.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, además del sanitario es tomar medidas preventivas de seguridad, es costumbre que apenas concluye la asamblea y los trabajadores salen en estampida, no toman en cuenta el riesgo si uno cae será fatal, nadie se para, todos salen corriendo.

Un año antes de la pandemia se aplicó un buen sistema los trabajadores tuvieron que esperar y hacer fila en el interior donde les entregaron el recibo y después acudir a ventanilla, decisión súper acertada, el riesgo de accidente al salir en estampida era latente lo bueno que nunca ocurrió nada.

Por otro lado, la empresa Nemac, sigue operando de manera normal, no hay planes de recortar personal ni aplicar paros técnicos como se ha manejado, la dirigencia sindical exhortó a la plantilla de trabajadores a mantenerse en calma y a seguir laborando como corresponde, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM aclaró lo anterior ante la serie de rumores esparcidos principalmente en redes sociales en donde se asegura que Ucrania, es uno de los principales proveedores de aluminio y por el conflicto bélico con Rusia dejará de exportar afectando las operaciones de esta empresa.

"Todo continúa normal, todas las plantas que Nemac opera en el país siguen trabajando sin problemas, no hay planes para recortar personal o aplicar paros técnicos, seguimos a la expectativa, la recomendación a los compañeros trabajadores es que no tomen en cuenta esas versiones que no tienen fundamento" apuntó.

Incluso destacó que hace unos días concluyó el proceso de contratación de buen número de trabajadores que la empresa necesitaba, por el momento no hay más nuevos ingresos pero no es por problema de producción es porque la empresa opera con su plantilla que requiere para sus actividades.

Nos leemos mañana..