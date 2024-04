Denuncian despidos en MAXIÓN INMAGUSA

Por medio de las redes sociales se denunciaron despidos injustificados en la empresa Maxión INMAGUS, empresa que año tras año presenta las mismas quejas, que a final termina con despidos masivos y lo peor que a los trabajadores se les entrega una mínima cantidad por liquidación.

La verdad que no es novedad que eso ocurra en Maxión Inmagusa empresa que a pesar de calificarse como empresa de clase mundial, la violación a derechos laborales y hasta laborales de trabajadores está a la orden del día, no se respeta absolutamente nada a los obreros.

Incluso en platicas con varios de los obreros, todos coinciden que a los jefes de turno solo les falta traer un fuete para amedrentar a la base trabajadora a quienes no les permiten ni cuando acudir a los sanitarios y si lo hacen les toman el tiempo que permanecieron fuera de su área de trabajo.

Y ni que decir del tema de utilidades siempre es lo mismo, reparten poco porque a mitad de año despiden personal y dentro de la indemnización no se incluye esa prestación, de esa manera juegan con los derechos de los trabajadores de acuerdo a queja pública de los afectados.

Del tema de AHMSA, mientras los sindicalizados sigan divididos en realidad que no podrán avanzar en el tema de conseguir los pagos, simplemente el tiempo transcurre y no hay nada en claro, al igual que los bloqueos en las puertas de acceso ambiente que cambió de lo laboral a la delincuencia

Porque no se justifica el hecho de colocar poncha llantas, eso solo la delincuencia organizada lo hace además la pregunta es quien pagó la maquinaria para mover tierra y tapar los accesos, cual es la intención de hacer todo ese tipo de delitos, porque a final del día no deja de ser delito.

Mientras que otros obreros más tranquilos dicen que eso no se vale, que la lucha es otra, no cometiendo delitos es como se exige respeto, no hay duda que ese ambiente puede cambiar en cualquier momento si acaso de ordena la intervención de Seguridad Pública por el delito que se comete.

Hay versiones de que eso puede ocurrir en cualquier momento, que esperan instrucciones de la Fiscalía de Justicia para proceder, si eso ocurre es porque en realidad si hay plan de empezar con la reactivación de la siderúrgica, es cuestión de esperar a conocer que sigue en este caso.

Por otro lado, se insiste que por el tema de utilidades en cualquier momento pueden presentarse los famosos paros laborales ante la sospecha de que los números no cuadran es decir que les dan menos de lo que en realidad les corresponde, es un tema que año tras año se presenta en la región.

Dicen que eso ocurre por falta de información sobre el proceso, otros señalan que las empresas empezaron a despedir personal para no cubrir esa prestación y otro punto es que no dejan que hagan antigüedad por aquello del incremento en los días de vacaciones y es preferible cortar contrato.

Algo hay de cierto en esa versión en las empresas de manera constante se contrata personal, pasan cinco meses y recorte siempre bajo el mismo pretexto que la producción cayó y no hay de otra más que echar para fuera al personal que no hace nada, falso es para que no cumplan cuando menos un año de antigüedad.

Esto último autoridades deben tomar en cuenta porque conforme los trabajadores alcancen a observar que eso ocurre a eso se suma el abandono de sus dirigentes sindicales entonces los van a dejar en la calle, se van hacer viejos y siempre serán de nuevo ingreso en las empresas, así es el plan empresarial.

Nos leemos mañana..