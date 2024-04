Ráfagas Deportivas

BUENOS DÁAS.- ¡INICIA LA BATALLA!, Acereros de Monclova, inició ayer campaña en Liga Mexicana de Beisbol como visitante, están ante los Tecolotes de los Dos laredos, este día el segundo encuentro en estadio la Junta de Nuevo Laredo Tamaulipas, me invitó Isidro Tijerina y claro que me voy a "columpiar", en estos encuentros será la prueba oficial del roster de jugadores de la Furia Azul, a ver quién da al kilo, la evaluación será de tres o cuatro series, o entra al rescate la "Guillotina" de los que no pasen la prueba, el martes será el acto inaugural en Estadio Monclova, se agotaron los boletos, ya no hay para este primer encuentro acereros ante Saraperos de Saltillo.

AYER ME hablaron jugadores de equipos en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, "Ramiro no sabe cuándo van a inaugurar", le dijeron algunos de ellos, yo lo desconozco, perdimos contacto desde que Baldemar Espinoza despareció de la directiva, aparte Mario Menchaca, compilador de la liga ya no envío resultados, porque le dijeron, "si los reporteros quieren los resultados, que venga por ellos", nomás que los que hacemos servicio social, no cobramos inscripciones, altas y bajas señores.

YA HUBO series inaugurales en LMB de Verano, la edición costará de 93 juegos por equipo 930 duelos en 31 series que se van a jugar, ahora el circuito contará con 20 equipos Conspiradores de Querétaro en Zona Sur y Dorados de Chihuahua en Zona Norte, aquí las series inaugurales y partidos, Diablos Rojos vs Pericos de Puebla | Del 11 al 13 de abril, Dorados de Chihuahua vs Unión Laguna | Del 12 al 14 abril, Generales de Durango vs Saraperos de Saltillo | Del 12 al 14 abril, Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey | Del 12 al 14 abril, Charros de Jalisco vs Rieleros de Aguascalientes Del 12 al 14 abril, Acereros de Monclova vs Tecolotes de Dos Laredos Del 12 al 14 abril, Águilas de Veracruz vs Guerreros de Oaxaca Del 12 al 14 abril, Piratas de Campeche vs Olmecas de Tabasco Del 12 al 14 abril, Leones de Yucatán vs Bravos de León Del 12 al 14 abril, Conspiradores de Querétaro vs Tigres de Quintana Roo Del 12 al 14 abril.

ABOLLA corona a los campeones Pericos de Puebla, jonrón de tres carreras del emergente José Pirela en el octavo acto, le dio el triunfo a los Diablos Rojos del México por pizarra de 8-7 sobre los Pericos de Puebla, en el primer encuentro de la campaña de la Liga Mexicana de Beisbol 2024, realizado este jueves en el Hermanos Serdán, los Pericos tomó ventaja, con el primer bambinazo de la campaña de Danny Ortiz, su batazo se fue por todo el prado derecho, esto ante el pitcheo de Erick Leal.

ESTE domingo 14 de abril en parque de beisbol Diana Laura, se realiza el festejo del aniversario número 49 de su historia del Club Deportivo y Social Astros con el esperado encuentro de softbol y después el respectivo convivio, este se inicia a las 16:00 horas con la participación de los Cronistas Deportivos de Monclova. Así como directivos del deporte y los socios y amigos del Club Astros, por ahí estaremos SDQ.