Después de solucionar el problema de la falta de transporte municipal de la ruta primero de mayo, la directiva de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, se abocará a resolver la ruta de la colonia el pueblo- AHMSA, señaló el vocero Carlos Garza Bernal.

El directivo sindical señaló que también la ruta Hipódromo-directo hay quejas por fallas en el servicio, por ello la próxima semana se reunirá con el director de transporte Mario Garza y juntos analizar estos temas, ante la petición de trabajadores que se quejan por esas fallas en el transporte.

Sobre la ruta el pueblo, aclaró que no hay unidades, prácticamente Sesa abandonó la ruta, eso no puede seguir, son miles de usuarios de ese sector que carecen de ese servicio y son obligados a pagar taxi para trasladarse a su trabajo o bien cuando tienen necesidad de viajar a la zona centro.

"Definitivamente que es urgente reanudar el servicio, si SESA no tiene unidades que se convoque y se autorice dar servicio a quienes tengan unidades disponibles, no es tolerable que todo ese tercio de la población de Monclova carezca del servicio de transporte municipal de pasajeros" apuntó.

Y en tema electoral Entre trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México, hay mucho interés por el tema de la elección a celebrarse la segunda quincena de noviembre, incluso una docena ya se anotó para participar en el proceso electoral, dijo Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero,

Recordó que en esa elección los trabajadores van a elegir la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial y Comité de Huelga, serán cinco los comisionados los que representen a la base trabajadora en la negociación salarial y siete formarán el Comité de Huelga, destacó.

"Si hay interés de los compañeros de AHMSA Uno por ser parte de las dos comisiones, tienen el visto bueno de los grupos donde participan, además de los obreros de sus departamentos, es lo que se necesita para alcanzar buen número de votos y salir con el triunfo" indicó.

Mireles Castillo, exhortó a los aspirantes desplegar una campaña de respeto, pero sobre todo si hacen reuniones aplicar protocolos sanitarios, guardar la sana distancia y usar el cubre bocas, es la manera de reducir riesgos de contagios por el COVID-19 que sigue acechando a la humanidad.

En temas sociales, todo apunta que el famoso Decreto para regularizar unidades extranjeras es otra ocurrencia Presidencial, por más que se lea, no se alcanza a entender nada, como que lo hicieron para decir "póngale lo que se les ocurra" al menos es lo que se alcanza a apreciar en el famoso decreto.

Mientras los propietarios de esas unidades se mueven inquietos, quieren conocer más detalles pero no encuentran la manera, incluso Armando García Grimaldo, coordinador de la UCD nacional, tampoco alcana a descifrar el Decreto, y así en esas condiciones no hay forma de informar a la gente.

Lo cierto que los únicos que salen ganando son los que venden ese tipo de unidades, aumentaron los precios, gasta en un 50 por ciento, lo anterior porque como dice el dicho a rio revuelto ganancia de pescadores, a final del día ya será difícil comprar una unidad de ese tipo.

Total que sigue la incógnita, hay que ser claro el Decreto no es muy claro ni exacto, el costo de las unidades no va a bajar, eso será si es que se puede hasta conocer todo lo relativo a la legalización, tipo, modelo y monto, si se incluye a Coahuila, en fin no queda otra más que esperar.

Nos leemos mañana