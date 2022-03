Dicen que a las personas se les conoce por sus actos y eso es lo que se acaba de observar en Elique Cisneros, candidato a Secretario General de la Sección 147, resulta que el martes por la madrugada murió su madre, el tenía programada una reunión con un grupo de trabajadores de AHMSA Uno para el miércoles por la tarde.

Y a pesar de que el cuerpo de su señora madre se encontraba en la capilla de velación, de cualquier manera se retiró unos minutos para hacer acto de presencia en la reunión, tomó la palabra y pidió disculpas, sus simpatizantes entendieron lo que estaba viviendo y le agradecieron su presencia.

"Mi madre decía, los compromisos son para cumplirse, esa fue la razón que me motivó acudir a la reunión, unas horas antes de partir me dio su bendición, sus palabras me hicieron acudir con mis compañeros, incluso hubo quienes proponían cancelar el evento, pero mi respuesta fue no" señaló.

Por eso dicen que los refranes tienen muchas cosas ocultas, como en este caso, ahora lo que sigue es esperar que termine sus tres días duelo y regresar a trabajar y a su campaña, así como el resto de los aspirantes a dirigir la 147, una organización que siempre ha sido combativa.

En otro tema, De manera ilegal, el gerente de Bancomer sucursal galerías, retuvo por varios días el cheque de la terminación de un ex trabajador de la planta dos de Altos Hornos de México, la intervención de la dirigencia sindical obligó al ejecutivo bancario a hacer efectivo el dinero en la cuenta.

José Luis Díaz Rodríguez, Secretario de Trabajo, de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que fue a inicios de semana cuando el trabajador cuyo nombre se reserva por razones de seguridad, se presentó al recinto sindical en busca de ayuda para recuperar su dinero.

"Nos explicó que el cheque entregado por la empresa es de un banco donde no tiene cuenta, por esa razón decidió depositarlo en Bancomer, pero la respuesta del gerente fue que no se lo regresaría, y aparecería en su cuenta hasta que entregara la carta donde firmó su retiro voluntario" dijo.

Por instrucciones del Secretario General Néstor Rodríguez Falcón, se presentó a la institución de crédito en busca de información de la ilegal retención del cheque, pero el ejecutivo bancario se mantenía en su postura de no acreditar el monto hasta presentar la carta de la baja.

Y hablando de la campaña, de manera sorpresiva el ex vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero Juan Haziel Valdez Orozco, anunció que se registrará como candidato independiente a la Secretaría General, incluso ya empezó a formar su planilla para contender en el proceso electoral sindical.

"Voy a participar, compañeros me apoyan en mis aspiraciones por dirigir la organización sindical, tengo capacidad, conocimiento sobre esa tarea sindical y estoy dispuesto a servir a la base trabajadora, mi propuesta es trabajar para seguir avanzando en la democracia del sindicato" apuntó.

Dijo que su planilla será integrada por trabajadores que tienen presencia entre la base sindicalizada de AHMSA dos con presencia en los diversos departamentos, para mí todos los departamentos sin iguales, sean pequeños o grandes a final, todos son sindicalizados y es lo que importa, apuntó.

Señaló que respeta a sus adversarios que también contemplan participar en el proceso electoral a celebrarse la primera decena del próximo mes de abril y destacó que tiene sus derechos sindicales vigentes por lo tanto nada le impide participar como candidato independiente.

