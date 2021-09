El apagón de ayer de casi ocho horas en la zona comercial, dejó fuertes pérdidas comerciantes que no tuvieron condiciones para vender, incluso hubo negocios que no abrieron sus puertas, sin energía eléctrica no había condiciones para abrir y decidieron dar descanso a su personal.

Trabajadores y familias enteras que desconocían del apagón acudieron de compras pero se toparon con la novedad de que solo comercios pequeños atendían, son negocios a la antigüita que cobran en efectivo y no llevan contabilidad por lo tanto no tuvieron problemas para operar de manera normal.

En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Arturo Valdez Pérez, dijo que les cayó de sorpresa el apagón, Comisión Federal de Electricidad siempre informa a la organización empresarial de cortes del servicio por mantenimiento o acciones para mejorar el servicio.

"No sabemos qué pasó, hasta hoy me entere del corte de energía eléctrica, dicen que para empezar el proceso de la red eléctrica subterránea, es buena la acción pero cuando menos que nos informen y preparar a los comerciantes pero también sus clientes, ojala y no se retrase la reanudación del servicio" apuntó.

Del lado sindical, a pesar de que buen número de trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México que permanecen en resguardo domiciliario no tienen intención de regresar a trabajar, llegará el día que la empresa les notifique su reactivación y tendrán que retornar, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que un grupo de 40 trabajadores siguen inactivos, son trabajadores que presentan serios problemas de salud, enfermedades crónicas degenerativas que en cierto momento puede ser perjudicial por la pandemia sanitaria.

Pero dijo que Altos Hornos de México es la única empresa de la región que aún tiene trabajadores en resguardo, y de acuerdo a las necesidades tendrá que reactivar ese número de obreros a pesar de que cuando menos el 50 por ciento del paquete de 40 obreros rechazan retornar.

"Son compañeros que tienen temor en reactivarse laboralmente hablando, cuando conocen que siguen los contagios por COVID-19 rechazan regresar, pero si las necesidades de la empresa lo obligan tendrán que regresar, es una posibilidad que pudiera presentarse en cualquier momento" apuntó.

Por el rumbo de la 288 mucha razón tiene el vocero cuando dice que es errónea la postura de maestros que se niegan a regresar a clases presenciales, el argumento de que tienen temor por la pandemia sanitaria no se justifica, la mayoría acude a centros de diversión, centros comerciales y lugares concurridos, dijo.

Julio Cesar Aguilera Silva, señaló que como profesionales de la educación, los maestros deben ser conscientes de la necesidad de retornar a las escuelas, ya es año y medio que no atienden de manera directa a los alumnos y entender que el grado de aprendizaje se ha reducido.

"No es lo mismo que el estudiante se atendido en la escuela que mediante las redes sociales, no aprenden lo mismo, con el paso de los años se podrá comprobar que estudiantes no están lo suficientemente preparados, el nivel de estudio se desploma y eso es una realidad" apuntó.

Así mismo recordó que los maestros ya fueron vacunados, fueron del primer segmento de mexicanos protegidos contra el COVID-19 por lo tanto el compromiso es regresar a la escuela y cumplir con su apostolado que es preparar al futuro de México y eso tiene que ser en las aulas.

Nos leemos mañana..