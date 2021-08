Lamentable pero cierto, el cambio de semáforo complica la situación para trabajadores menores de 60 años que se encuentran en resguardo domiciliario por presentar problemas crónicos de salud, es incierto su retorno a la planta Uno de Altos Hornos de México, apuntó el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que todos los días llegan al recinto sindical trabajadores que van en busca de información sobre avances en la negociación pero la respuesta es la misma no hay instrucciones de retornar a trabajar ahora menos al cambiar el semáforo sanitario de verde a amarillo.

"La dirigencia sindical hace lo suyo y mantiene diálogo directo con directivos de AHMSA para ver la posibilidad de que regresen pero hasta el momento no hay respuesta, puede ser que la próxima semana haya respuesta para esos compañeros que siguen en resguardo domiciliario para proteger su salud" apuntó.

En cuanto a obreros de 60 o más años de edad que buscan su retiro voluntario señaló que tampoco hay fecha para la salida de otro grupo, esos obreros buscan se les autorice el retiro voluntario y empezar a tramitar su pensión ante el IMSS, ellos ya concluyeron su ciclo laboral en activo.

Por el rumbo de la 288 Un grupo de trabajadores del área de Acerías del BOF de AHMSA dos, arribaron al recinto de la Sección 288 en busca de información sobre el no bono de la semana, pero se les aclaró que eso fue por el paro en el Alto Hornos Cinco, al no haber producción no se promedia esa prestación.

José Luis Díaz Rodríguez, Secretario de Trabajo, dijo que los trabajadores entendieron la situación, cuando el Alto Horno paraliza sus actividades pega en el resto de los departamentos por ser una cadena productiva, eso lo entienden los que trabajan en esos departamentos.

Otra inquietud de ese grupo de obreros fue la situación laboral de trabajadores que laboraban en compañías constructoras y que por el cambio a la ley del Out Sourcing pasaron a formar parte de la plantilla de la empresa, pero ellos no van a mover el escalafón ni tampoco desplazaran mano de obra.

"Ellos van a seguir trabajando en la actividad que desempeñaban en la constructora, no afectará nada a los sindicalizados, es un aspecto que se tiene que aclarar y evitar confusión entre los compañeros, que poco a poco comprenden el movimiento laboral la empresa tiene que ajustarse a la reforma laboral" apuntó..

Un dato interesante que ayer se escuchó entre obreros, reflejó el temor que tienen cuando conocen que un compañero presenta síntomas de COVID-19 pero se niegan atenderse, eso es porque no quieren perder el premio de asistencia, pero en ese camino corren riesgos de contagios.

Los trabajadores piden a la dirigencia sindical busquen la manera de que no pierdan el premio de asistencia, todos argumentan lo mismo que con esa prestación pagan la mensualidad del carro y otros gastos familiares, es decir se arriesgan y arriesgan al resto de los trabajadores.

Es seguro que se tendrá atención sindical en este aspecto, la verdad que se pudo comprobar el temor de los obreros cuando conocen que un compañero trae síntomas de COVID-19 rápido buscan la manera de hacerse a un lado, incluso se abstienen de acudir a los comedores, así las cosas.

En otro tema, los muchachos que acuden a vacunarse contra el COVID-19 se molestaron lo anterior en razón de que tienen toda la noche en fila, pero deben esperar, primero de vacuna a trabajadores de maquiladoras y empresas, esos los atienden apenas el camión llega y se estaciona.

Lo anterior ha provocado reacciones muy fuertes, dicen que eso no se vale, que los trabajadores de maquiladoras tienen que hacer fila, no es justo que a ellos los tengan por cerca de 10 horas en espera, por ello piden que se atienda a todos por igual, que no haya preferencias.

"No hay duda que para empresas es cómodo llevar a sus trabajadores y los atiendan de inmediato así no pierden horas hombre, pero en ese camino nos pega a quienes venimos desde un día antes de la cita, dormimos al aire libre, y esos obreros ni sudan, en menos de 5 minutos ya están listos" se quejaron los muchachos.

Vale la pena que los encargados de la logística tomen en cuenta el reclamo, es la manera de evitar problemas, es mucha la desesperación de la gente que responde a la convocatoria de protegerse y como dice la chaviza todos coludos o todos rabones, es un tema que los encargados deben responder.

Nos leemos mañana...