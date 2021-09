El gobierno de la Cuarta Transformación dejó morir a MICARE, además impide que miles de ex trabajadores de esa empresa recuperen su empleo, la asignación de los millonarios contratos benefició al hermano de la presidenta municipal de Múzquiz Tania Flores Guerra, dijo Gerardo Flores Escobedo.

"No hay duda siguen las mismas prácticas del pasado, lo que el Presidente López Obrador, siempre critica corrupción, no es posible que un solo empresario se haya llevado el volumen más alto en venta de carbón a Comisión Federal de Electricidad, en cierta forma es obligado investigar" apuntó.

Dijo que mientras un particular se beneficia, miles de ex trabajadores de MICARE siguen a la espera de la reactivación de la empresa, pero todo apunta que no hay intención oficial por reactivar la minera, y el desempleo seguirá creciendo, no existe manera de recuperar esas fuentes de empleo, apuntó.

Flores Escobedo, indicó que la Cuarta Transformación dejó morir a MICARE, y califico de lamentable la postura oficial, de manejar los contratos a lo oscurito, beneficiar al hermano de la próxima alcaldesa de Múzquiz, lo que da una clara idea de la manera como se manejan los contratos.

Por otro lado, en cierta forma arranca el movimiento entre obreros, la directiva sindical analiza el aspecto sanitario para tomar la decisión del procedimiento a aplicar al momento que se integre la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial, aunque todo indica que será en elección, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero Carlos Garza Bernal.

El dirigente sindical recordó que aunque por tradición es en octubre cuando se celebra el proceso electoral sindical, desde ya empiezan a sonar nombres de trabajadores interesados en participar dentro del proceso, es decir tienen aspiraciones de probar suerte y formar parte de la Comisión o del Comité de Huelga.

"Falta tiempo para el proceso, pero es bueno recordar a los compañeros que la pandemia sanitaria sigue, que se tiene que actuar con cautela, sobre todo aquellos que de una u otra manera arrancaron su campaña, evitar reuniones colectivas antes los riesgos sanitarios que representa" señaló.

Recordó que el año pasado también se manejó con cautela, hubo elección para integrar la comisión que revisó el Contrato Colectivo de Trabajo que se firmó en marzo este año, la instrucción a los candidatos fue no celebrar reuniones colectivas y la campaña la manejaron por medio de las redes sociales.

Y en otros temas por cierto lamentables, hasta el momento, la directiva de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, no tiene petición de apoyo por parte de trabajadores que tengan familiares detenidos en diversos penales de Texas, dijo el vocero de la organización sindical Julio Cesar Aguilera Silva.

El directivo sindical dijo que por diversos medios se enteró que un grupo de monclovenses se encuentran detenidos en Texas por ingresar al país de manera ilegal, pero sus familiares son extorsionadas, les piden fuertes cantidades de dinero en dólares para dejarlos en libertad.

Ante este panorama señaló que es urgente la intervención de la Secretaria de Relaciones Exteriores para brindar asesoría legal y diplomática a las familias de ese grupo de Monclovenses que siguen en prisión, para liberarlos les exigen fuertes cantidades de dinero pero no cuentan con la suma.

"No hay obreros de AHMSA dos afectados por esa situación, pero si acaso alguno no se ha acercado lo puede hacer, para analizar el tema y ver la forma de apoyarlo, es lamentable lo que viven esas personas, en cierta forma detenidos de manera injusta, es cuestión de deportarlos" señaló.

Nos leemos mañana..