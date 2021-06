El lunes inicia el registro de obreros de AHMSA con interés en recibir el medio ahorro

Opinión

El lunes inicia el registro de obreros de AHMSA Uno con interés en recibir el medio ahorro, tendrán que acudir a las puertas de acceso y anotarse, eso es para los trabajadores en activo, hay dos aspectos que la directiva sindical analiza para encontrar solución y apoyar a esos trabajadores.

El primer caso corresponde a obreros que siguen en resguardo domiciliario, lo más seguro que ocurra como en ocasiones anteriores, que se presenten al recinto sindical y hacer los trámites, es decir protegerlos, evitar que se desplacen a la empresa por aquello de no correr riesgos sanitarios.

Otro aspecto corresponde a obreros que desde enero del 2020 se encuentran asignados en la planta dos, por el cierre del BOF y Alto Hornos Seis, a ellos se les tendrá que aclarar si se desplazan a la Uno o bien en la puerta por ingresan a AHMSA dos pueden hacer su registro desde el lunes.

Son casos especiales, por un lado los vulnerables que siguen en casa y los reacomodados en AHMSA dos, claro que la dirigencia sindical se encuentra analizado y de ser necesario pedir a la empresa facilidades para apoyarlos, lo cierto es que para hoy tiene que conocerse lo relativo a esos dos casos, veremos.

Por otro lado, otro problema que ex trabajadores enfrentan es el trámite ante las Afores, los hacen dar vueltas y vueltas, la espera en las oficinas es hasta por tres horas por falta de personal, esos negocios prefieren contar con más promotores, que personal dentro de las oficinas.

En platicas con ex obreros de AHMSA, dicen que es una odisea todo lo que viven, la ruta para recuperar el ahorro de toda la vida de trabajo es pesada, solo falta que les pidan el acta de nacimientos de sus abuelos y padres, es toda una burocracia, pero lo hacen con la intención de no entregar el dinero.

Incluso se documentan casos de ex trabajadores que fallecieron sin recuperar los ahorros, sus deudos tienen que empezar de cero, de nueva cuenta entregar papelería y el acta de defunción, si este último documento presenta errores, ni hablar hacer los trámites para corregir los errores.

Todo eso obliga a que autoridades regulen las Afores, que los obliguen a simplificar los trámites, la realidad es que todos esos negocios son iguales, nadie quiere entregar el ahorro, es tanto como perder parte de su negocio, pero también es cierto administran la lana, el ahorro de los trabajadores y tienen que entregarlo.

Por el rumbo de la 288 el vocero Julio Cesar Aguilera Silva, aclaró sobre el baile popular celebrado ayer en el recinto sindical, el salón se rentó, el organizador se encargo de todos los trámites ante autoridades sanitarias, Protección Civil, es quien tendrá el control, la dirigencia sindical no tiene nada que ver con ese evento, aclaró.

Dijo que es importante aclarar las cosas tomando en cuenta que surgieron diversas versiones en el sentido de quien organizó el baile popular, pero la organización sindical no tiene nada que ver, el salón de actos se rentó como ha ocurrido en diversas ocasiones hasta antes de la pandemia.

"Lo que sabemos es que se autorizó con cierta cantidad de personas, no al cien por ciento, además se aplicarán protocolos sanitarios, todo eso es por parte del organizador que tiene en sus manos observar medidas sanitarias como fue la instrucción de autoridades que autorizaron el evento" enfatizó.

Y por Maxión Inmagusa, no hay duda buen detalle de la empresa, todo el día de ayer de manera sorpresiva festejó a trabajadores que son padres de familia, los asistentes dicen que fue todo un acontecimiento y aclaran que la empresa mostró su rostro humano, festejar a los padres.

Maxión es quizá la única empresa que recordó esa fecha tan importante, lo mismo ocurrió cuando el día de la madre, los diseñadores de ese tipo de eventos, merecen ser reconocidos, son aspectos que la raza toma muy en cuenta, en cierta forma son acciones de empresas de clase mundial.

Eso de suspender las cotidianas actividades no es cualquier cosa, no hay empresa que tengan horas hombre perdidas, además las proyecciones de producción son exactas, pero cuando se trata de honrar al padre trabajador, pues no merece más que el reconocimiento de eso no hay duda.

Ahora resta espera que el lunes no se registre fuerte ausentismo, hay trabajadores que se van de largo en el festejo y al día siguiente no se presentan a trabajar, eso ocurre en todas las empresas, ojala y recuerden lo que representa perder un día de salario más las diversas prestaciones.

