Y hubo respuesta, el lunes retornan a trabajar el primer paquete de 111 trabajadores de AHMSA Uno, abandonan el resguardo domiciliario el próximo lunes al retornar a trabajar, son obreros con menos de 60 años de edad, dijo el Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Gerardo Mireles Castillo, señaló que en el caso de los obreros de 60 o más años de edad, seguirán inactivos el compromiso es buscar que la empresa autorice su retiro voluntario, mientras seguirán en resguardo, y destacó que no hay fecha para que dejen la empresa e inicien sus trámites ante el IMSS para su pensión.

El dirigente sindical destacó que hay obreros de 30 a 50 años edad que no tienen una sola vacuna, no acudieron a la aplicación por lo tanto es un aspecto que les impide regresar a trabajar, por esa razón siempre se les exhortó que acudieran en las etapas programadas, pero no acudieron.

"Los 111 compañeros que el lunes regresan a trabajar si están vacunados, por lo tanto se autorizó su regreso al interior de la planta Uno de Altos Hornos de México, son personas con menos de 60 años, pero estaban en resguardo a manera de proteger su salud y su vida" enfatizó.

Del sindicato de macheteros llega información en el sentido de que ya notificaron a autoridades municipales y de trabajo, la acción a seguir, que se cite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a representantes de centros comerciales, y todo tipo de negocio que mueve mercancía.

La intención es que aclaren quien carga y descarga, que no simulen pero además esas maniobras deben ser asignadas a agremiados a la organización, incluso el sindicato expedirá recibo fiscal, que el SAT acepta por ser una organización legalmente constituida y con derecho a reclamar.

Octaviano González Cruz, dirigente sindical, dijo que la lucha por recuperar esas labores a cuando menos 400 macheteros avanza, no hay marcha atrás, si los empresarios se niegan a responder, van a transitar por el rumbo fiscal, ir al SAT y pedir auditoría a todos esos negocios, así va el proceso.

Sobre el paro en Golden Dragon, el director de Relaciones Industriales Carlos Tamez Cuellar, reiteró el acuerdo de no aplicar bajas como represaría por el paro de un día y medio, que todos tienen su trabajo, pero no es así con Jonatán Romero, causó baja justificada, incluso ya cobró su liquidación.

Fue otro de los compromisos que se llegó en la mesa de diálogo, la empresa en todo momento cumplió con los acuerdos por esa razón las actividades se normalizaron, desde el turno de primera de ayer, las líneas de producción operando de manera normal y trabajadores en calma.

Por otro lado, obreros de la empresa señalan que el ex delegado sindical si movía un grupo de trabajadores pero no a todos, solo aquellos que lo acompañan a peleas de gallos y se reunían de manera cotidiana, incluso acudían a San Buenaventura de donde es originario el ex delegado.

Jonatán, ayer se despidió de toda la base trabajadora, tarde pero les dijo que siguieran trabajando que se retiraba tranquilo y de acuerdo al convenio se le cubrió cien por ciento su terminación, es cuando vuelve a surgir la duda, actúo de esa manera para conseguir una buena salida.

Lo anterior al recordar que sus planes son migrar a Estados Unidos, ya tenía tiempo con ese plan pero lo único que ocasionó fue dejar en medio del problema al grupo de obreros que lo acompaño en ese loco movimiento, de que a corto plazo vendrán consecuencias de eso no hay la menor duda.

Cuando ocurre movimiento de ese tipo todas las empresas frenan por unos meses la liquidación de los obreros, pero pasado un tiempo sacan la lista negra, y la manejan entre ellas, al mismo tiempo que poco a poco van liquidando a los trabajadores que participan en movimientos.

La historia no miente, así lo consigna, y aunque parezca mala onda, la realidad es que cuidan sus intereses, ya no pueden correr más riesgos, solo es cuestión de recordar todas las empresas en donde se han presentado paros locos, cientos de trabajadores pierden su trabajo y pasan a la lista negra.

Ejemplos, Gunderson, Pytco, Teksid, Trinity, entre otras industrias que dieron de baja a obreros que participaron en movimientos, está ocasión volverá a pasar lo mismo de eso no hay duda, el tiempo va a dar la razón a quien la tiene, así se ha escrito la historia en estos últimos años.

