El movimiento contra SIMAS puede ser visto de buena forma, lo que no se justifica es la acción de tomar el edificio y todas las instalaciones de la dependencia, es afectar a usuarios que acuden a diversos asuntos, los obligan a volver a gastar por el transporte, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, recordó que desde la semana pasada se veía venir esta protesta, por la designación de seis consejeros, en su momento dejó en claro que todas las acciones de protesta son buenas pero sin afectar a terceros, pueden ser movimientos pacíficos y sin detener las operaciones de la dependencia.

"De todos es conocido que al SIMAS se presentan adultos y personas de la tercera edad, demás otros con problemas para caminar, y obligarlos a regresar un día después como que no se vale, eso es lo que se debe analizar al momento de manejar movimientos de protesta" enfatizó.

Al vocero sindical se le cuestionó sobre el bloqueo a los edificios de SIMAS, que se localizan en diversos puntos de Monclova, al personal no se le permitió el acceso tanto de oficinas como de bodegas y centros de trabajo, entre ellos los encargados de atender reportes de usuarios.

Poro otro lado, Si hay manera de terminar con las largas filas que los primeros cinco días de cada mes se forman afuera de los Bancos, por parte de pensionados que acuden a retirar su mensualidad que el IMSS les deposita, dijo la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados María del Rosario Esquivel Martínez.

Para ello ofreció el edificio de la organización para que los bancos instalen cajas provisionales cuando menos esos cinco días, con ello será posible agilizar el pago a pensionados, además de estar en un lugar cerrado con sillas y aire acondicionado para que no se encuentren a la interperie.

"Tenemos infraestructura para ese fin, es cuestión de ponernos de acuerdo, es cuestión de recodar que antes del cambio en el sistema de pago de la pensión, en el edificio se instalaban cajas, y no se presentaban problemas como en la actualidad que obliga a pensionados a permanecer de pie por horas" indicó.

Señaló que los pensionados del IMSS viven un calvario cuando acuden al banco a retirar su pensión mensual, llegan desde la siete de la mañana en ocasiones salen después de las diez de la mañana, eso puede terminar si los bancos que tienen convenio con el IMSS aceptan la propuesta, enfatizó.

En tema social, la dirigente de la UCDC Elsa Guadalupe de Hoyos García, denunció que personal del REPUVE que se localiza en el estacionamiento del aeropuerto en cierta forma cobra por el tramite, de acuerdo a queja de sus agremiados antes de entregar la papelería piden para el refresco.

"Hay quejas de agremiados, nos comentan que el personal que atiende el módulo les dicen que ya todo está listo pero que dejen algo, es cierto no piden cantidad en especifico pero se les entrega de cien a 300 pesos, una cantidad bastante elevada si se suman todas las unidades legalizadas" señaló.

Por ello dijo que buscará al encargado del módulo para ponerlo en antecedente es posible que no conozcan esa práctica de los encargados del módulo pero tienen que poner atención, no es posible que se pida dinero, ellos reciben su salario, no hay porque exigir dinero a quienes legalizan su unidad.

También hay quejas por fallas en la expedición de placas, el sábado fue un serio problema, a nadie se les entregó, tuvieron que regresar el lunes para recoger su laminados, el problema es para quienes vienen de otros municipios tuvieron que dar dos vueltas, eso se debe terminar, indicó.

