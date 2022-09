El pasado viernes buen número de trabajadores que viven en diversos municipios de la región centro y que laboran en la planta Uno de Altos Hornos de México, no pudieron ingresar a laborar ante el cierre de la carretera federal 30 por problemas de un tráiler cargado con explosivos.

"Otros si llegaron aunque un poco tarde pero no se les afectará en su premio de asistencia, es una contingencia no atribuible a ellos fue causa de fuerza mayor, lo que impidió el ingreso a la planta Uno, los compañeros en estas condiciones no serán afectados con esa prestación" dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, apuntó que todavía no se tiene la cantidad de obreros afectados, tanto los que se regresaron como aquellos que llegaron tarde, tomando en cuenta que fue el viernes y la información real aún no la tienen.

"De que si hubo fallas, de eso no hay duda, es cuestión de esperar la información, otra cosa hay que tomar en cuenta que de acuerdo a los pronósticos del tiempo, las lluvias seguirán por el transcurso de la semana por lo tanto tienen que tomar en cuenta eso y salir con tiempo" indicó el dirigente sindical.

Por la 288 fueron 90 los trabajadores que salieron por retiro voluntario, la mañana de ayer hicieron acto de presencia en el recinto sindical, y fueron atendidos por el Secretario General Francisco Rios Treviño y el Secretario de Trabajo Luis Díaz, y los acompañaron a relaciones laborales.

En este sentido el Secretario General, dijo que los ahora ex trabajadores firmaron el convenio de pago hasta por un año y mantiene confianza que en el transcurso de estos doce meses la empresa empiece a recuperar su actividad, de esa manera al llegar el plazo se les entregue su indemnización.

Ya con la carta de retiro en mano, esos ex trabajadores podrán acudir al IMSS a tramitar su pensión, cuando se les autorice esperar un mes para dirigirse al Infonavit y Afores a retirar el fondo de vivienda y el ahorro, incluso señaló que hay disposición de apoyarlos en sus trámites.

"Tenemos confianza en que esto mejore, la empresa aceptó aumentar a 90 la cifra de compañeros que se retiraron, se van contentos, fueron muchos años como trabajadores de AHMSA, tienen merecido disfrutar su familia, mientras el resto de los compañeros en activo a seguir trabajando" señaló.

Aprovechando el momento en platicas con dos de ellos, mostraron su agradecimiento a la empresa, al calificarla como una gran escuela, una empresa que apoyo el crecimiento de sus hijos, de sus familias y el aprendizaje que se llevan es de destacar todos los años laborados en la planta dos.

"Me voy tranquilo, agradezco a la empresa todos estos años, gracias a ese trabajo logre sacar adelante a mi familia, su educación y hacerlos hombres, no hay duda que AHMSA es una gran empresa, una gran escuela en donde se aprenden muchas cosas, todo positivo" enfatizó Roberto Cerna Méndez.

Por su lado Luis Arturo Garanzuay, coincidió al señalar que se va contento, agradecido con la empresa por todos estos años de oportunidad para sacar adelante la familia, para aprender, tomando en cuenta que AHMSA es una escuela, una escuela en donde es les paga y muy bien.

Dentro de su mensaje a los trabajadores que siguen en activo, la recomendación es que se cuiden, que tomen en cuenta todas las medidas de seguridad, para no arriesgar su vida y sobre todo que le pongan ganas y apliquen para que la gran empresa siga trabajando como hasta la fecha.

