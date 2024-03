No politizar el caso AHMSA: Látigo

Luego de que la candidata a Senadora Cecilia Guadiana, comentó que el asunto de AHMSA es fundamental para Claudia Shelman, el Secretario General de la Sección 288 Francisco Rios Treviño, dijo que ya transcurrió un año de la paralización de la empresa y apenas empiezan a reaccionar.

Dijo que eso ocurre en plena campaña electoral cuando tratan de llamar la atención por ello insistió que no es correcto tocar el tema sobre todo porque empieza a observarse una luz al final del túnel, ahora todos quieren figurar como los defensores de AHMSA y de los trabajadores.

"En un año nadie se ha preocupado por apoyar a los trabajadores, nadie ha hecho nada por encontrar solución y ahora salen con que es prioritario, cuando la Presidencia de la República provocó este serio problema social que afecta miles de trabajadores y a sus familias" señala.

Por esa razón reitera su llamado a no politizar el caso AHMSA, existen comentarios de que este mes de marzo será decisivo para la inyección de recursos que también se pagarán salarios y prestaciones porque esa fue la orden del Juez Federal, primero los trabajadores, enfatizó.

En otro tema, la revisión salarial y contra actual de este año beneficia a trabajadores, los incrementos salariales han sido de dos dígitos, de esa manera ha sido posible conseguir buen porcentaje que a final del día beneficia a miles de trabajadores que laboran en diversas industrias.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la CTM de Monclova, dijo que concluyeron las revisiones en el norte del Estado y ahora enfocan negociaciones con industrias de Monclova en donde esperan alcanzar buenos resultados, de esa manera recuperar el poder adquisitivo.

Destacó que las negociaciones salariales en el norte de Coahuila fueron diferentes al centro del Estado tomando en cuenta que en la Frontera es diferente el salario un poco más alto por lo tanto se tiene que partir de ese principio dentro de las negociaciones entre sindicato y empresas.

En todos los casos se ha logrado incremento salarial de dos dígitos con ello beneficiar a obreros, en el caso del Norte suman alrededor de cinco mil los que recibieron ese incremento salarial y en otros casos hasta prestaciones diversas, y confió en buenos resultados en Monclova.

Por otro lado, en Hércules ahora fueron esposas e hijos de trabajadores los que salieron a la calle a protesta pero de manera pacífica reclamando el pago de salarios más la reapertura de la fuente de trabajo, esto último un poco imposible de conseguir tomando en cuenta que no se incluye dentro del plan de negocios.

Como dice el dicho no hay peor lucha que aquella que no se hace y en el caso de las familias de Hércules aún hay confianza, no recuerdan el daño que ocasionaron con esa medida de cerrar las puertas de las minas, sin tomar en cuenta que se daño y dejó inservible todo el equipo.

A eso se suma el robo de tubería del ferroducto por todo eso para volver a operar se requieren millones de pesos por esa razón al menos a corto plazo no hay manera de reabrir los centros de trabajo y no hay duda que es un futuro incierto el que van a presentar esas familias.

Es cierto la mayoría ya se fue del mineral pero todavía hay quienes piensan que si hay manera de reabrir y se aferran a seguir, creo que es tiempo de aclarar las cosas si se les va a pagar que lo digan pero también ser honesto en cuanto al futuro de la fuente de trabajo y ellos decidan se quedan o se retiran.

Nos leemos mañana..