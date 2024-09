EL PRIMERO DE OCTUBRE DESCANSO LABORAL

Ante la confusión sobre si el primero de octubre es descanso laboral obligado, el director del Centro de Conciliación Laboral Roberto Ramírez García, aclaró que si, que la reforma del 2018 así lo establece por lo tanto quienes sean citados a trabajar deberán de percibir salario triple.

Dijo que así lo establece la Ley Federal de Trabajo por lo tanto los patrones deben ajustarse a ese principio y cumplir caso contrario si hay quejas de trabajadores podrían aplicar castigos, por ello indicó que lo correcto es pagar porque tampoco se puede el sistema tiempo por tiempo.

"No se puede obligar a un trabajador acudir a laborar ese día, no pagarse y permitir que descansen después, aunque hay ocasiones que se ponen de acuerdo y se manejan por ese sistema, pero ya es cuestión de ambas partes, la ley establece los descansos laborales obligados" indicó.

Recordó que por muchos años el primero de diciembre de cada seis años era descanso laboral, pero el cambio en la fecha que el presidente toma protesta al primero de octubre también se modificó por lo tanto los patrones tienen la obligación de ajustarse a la ley y evitar problemas.

Por otro lado, la decisión de trabajadores y ex trabajadores de Altos Hornos de México de acudir con el senador Gerardo Fernández Noroña, se respeta sin embargo es cuestión de recordar que en cuando menos unas tres ocasiones se reunieron con el Presidente López Obrador, incluso hasta con la Presidenta electa de México.

Y no ha ocurrido nada, todo sigue igual, es cierto no hay peor lucha que aquella que no se hace pero también es cierto cuando no se alcanza a observar resultados lo correcto es seguir unidos en esperar del milagro que reviva la empresa, porque de lo contrario se seguirán desgastando.

A estas alturas del partido ya todos deben saber que este asunto es político, por lo tanto lo único que resta es esperar al cambio de régimen, si el próximo gobierno federal trae voluntad política y sobre todo humanidad para encontrar el camino y resolver este serio problema social.

El Senador Noroña, llega hoy a la región y es la oportunidad de acercarse a su persona, le harán entrega de un oficio en donde le piden su intervención para que consiga la liberación de recursos, paguen las indemnizaciones y salarios a todos los trabajadores incluyendo personal de confianza.

En otro tema, para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Humberto Prado Montemayor, en nada favorece que trabajadores ingresen a Altos Hornos de México a llevarse lo que puedan comercializar, eso es delito además lo pueden aprovechar otras personas que no tienen nada que ver con la empresa.

Dice que lo correcto es esperar que se defina la situación, entiende la desesperación que presentan pero no por eso van a cometer un delito, quienes piensan de esa manera no saben lo que representa, el saqueo en cierto momento puede representar delito y es cuando enfrentarían el proceso penal.

"Claro que entiendo lo que viven, no es fácil estar sin salario por más de año y medio, pero tampoco es el camino, mi consejo es que antes de pensar en eso, primero analicen lo que representa, no dejarse llevar por ideas fuera de lo legal, su lucha debe ser dentro del marco legal" insistió.

Señaló que hay otra maneras dialogar con autoridades, buscar a quien les pueda ayudar, porque todo apunta que este serio problema seguirá cuando menos por lo que resta del año, entonces lo correcto es saber guardar calma y actuar conforme a derecho, no arriesgar su situación legal.

Nos leemos mañana..