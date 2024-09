la SCJN definirá sobre el fideicomiso de 55 millones de dolares

De acuerdo a información que circula a nivel nacional el 9 de octubre, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pondrán punto final al asunto del fideicomiso de 55 millones de dólares que siguen desaparecidos mientras que los mineros beneficiarios piden se les entregue.

Se dice que al resolver la Corte, en cierta manera es obligado aceptar el acuerdo que tomen los ministros de la Sala, y es que a pesar de que Napoleón Gómez Urrutia, sigue sin responder en este aspecto la defensa de los afectados se fue hasta el último recurso en la ley mexicana.

Aunque también hay que ser honestos Gómez Urrutia, es ladino de manera que seguro buscará la manera de alargar el caso como lo hizo con el Sindicato Democrático Minero, a pesar de que la corte le dio la razón al democrático buscó la manera de seguir con el pleito pero ya termino.

Mucho se ha dicho de este caso, los mineros de Cananea siguen en su lucha por recuperar el dinero, incluso varios de ellos ya murieron pero sus descendientes no quitan el dedo del renglón y exigen justicia, solo resta esperar al 9 de octubre para conocer el desenlace de este rollo que ya tiene más de 20 años.

Por otro lado, ante la versión de trabajadores y ex trabajadores de AHMSA de que intentan ingresar a la siderúrgica y llevarse lo que puedan para vender, el dirigente del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, dijo que esa acción no es correcta como tampoco es correcta la posición actual de la empresa.

"Se entiende y comprende la desesperación pero en realidad que ese no es el camino, ya no se puede esperar más tiempo pero, el problema es la posición del Poder Judicial de la Federación que sigue en paro y eso impide avanzar, ese pleito con el gobierno federal tiene en medio a miles de trabajadores" señaló.

Recordó que por mucho tiempo tocar puertas de diversas dependencias pero nadie hizo nada por resolver este asunto, que sigue mientras los trabajadores se desesperan al no existir solución que les permita recibir su salario y prestaciones incluso la liquidación también es incierta.

Señala que todo indica que será hasta el próximo gobierno federal cuando se decida la suerte de la empresa, en razón de que el actual simplemente no quiso solucionar nada yal contrario cada día endurecía las acciones para impedir la reactivación de la empresa, por eso hay que esperar al próximo gobierno.

En otro tema, autoridades municipales deben investigar al sistema de transporte escolar, hay unidades extranjeras, otras sin placas y la totalidad sin seguro contra accidentes lo que en cierto momento puede causar serios problemas si se llega a presentar una contingencia a manera de accidente.

Javier Hernández del Angel, dirigente de taxistas destacó que por falta de mano dura, los propietarios de esas unidades omiten la ley, pero en parte los padres también son responsables porque les cobran un precio más bajo precisamente por no pagar refrendo ni seguro de vida o daños por accidentes.

"Es un descaro total que unidades extranjeras ofrezcan el servicio, hay otras con placas de hace más de diez años, todo ese descontrol obliga a la actuación inmediata de autoridades que detengan las unidades que no cumplan con los requisitos, es una manera de proteger a los pequeños usuarios" indicó.

Señaló que el servicio de transporte escolar en cierta forma se contaminó desde el momento que no hay inspección, cualquier persona puede ofrecer el servicio, total no pagan placas, no pagan seguro y no hay control sobre ellas, lo que ocasiona un serio peligro para los alumnos, indicó.

Nos leemos mañana..