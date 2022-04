El problema que presentaba fallas en el sistema de aire acondicionado de la clínica siete del IMSS, empezó a solucionarse, ya no fallan los aparatos, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero Carlos Garza Bernal, al señalar que la actuación de la institución fue acertada.

"Ojalá y no sea solución temporal, cada año ocurre lo mismo el equipo recibe mantenimiento pero vuelve a fallar, lo correcto es que se invierta y compren otros más modernos, ese equipo es viejo, en cierta forma obsoleto por el paso de los años, es lo que se debe tomar en cuenta" señaló.

Dijo que las temperaturas empiezan a ser muy pesadas, tanto derechohabientes como trabajadores de la institución no pueden permanecer en condiciones con temperatura elevada, eso provoca trastornos en las personas y se refleja en mala atención y servicio para pacientes, apuntó.

Garza Bernal, indicó que la clínica siete del IMSS es una institución con mucha demanda de servicio y atención, incluso hasta se reciben pacientes del norte del Estado lo que obliga a invertir en el sistema de aire acondicionado, las calderas ya no funcionan como corresponde, indicó.

Por el rumbo de la 288, Altos Hornos de México mantiene activos los filtros anti alcohol, por ello es importante que los trabajadores hagan consciencia sobre la importancia de evitar acudir en condiciones no aptas, ni con aliento a alcohol, porque corren el riesgo de ser enviados a investigación, señaló el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que la dirigencia sindical tiene reportes de obreros sorprendidos intentando entrar en condiciones no adecuadas, sin sujetos a investigación y de acuerdo al grado de alcohol es la sanción que les aplican, afectando el ingreso familiar porque pierden el día.

"Incluso se pueden hacer acreedores desde un día sin trabajo hasta un mes, así es como se establece en el reglamento, siempre se les ha recomendado abstenerse de acudir con aliento alcohólico, los filtros son permanentes, en los tres turnos hay gente que se encarga de manejar ese proceso" apuntó.

El directivo sindical señaló que no es en ciertas temporadas o días, los filtros están permanentes, los propios trabajadores son conscientes de ello, es lamentable que por no atender el exhorto de no acudir en condiciones no aptas resulten afectados con el ingreso diario, además pierden el premio de asistencia.

Y en otro tema, para dar más confianza a empresarios, el Sindicato de Macheteros, entrega credenciales a sus agremiados, de esa forma se identifican y comprobar que es mano de obra preparada, capacitada para cumplir con maniobras de carga y descarga de todo tipo de mercancía, dijo Octaviano González Cruz.

El Secretario General del Sindicato dijo que las credenciales están reconocidas por autoridades municipales y estatales, para ello se reunió con el Secretario del Ayuntamiento y con funcionarios de la Secretaría de Trabajo de Coahuila a quienes enteró de este proceso, para proteger este segmento de trabajadores.

Señaló que son cerca de 400 macheteros afiliados a la organización sindical, de manera constante reciben capacitación para que tengan información de la manera como deben proteger su cuerpo tomando en cuenta que son labores muy pesadas por ello tienen que contar con su equipo de seguridad personal.

"La actividad de macheteros pocas veces es reconocida, pero son quienes bajan mercancía de supermercados y tiendas en general, en cierta forma apoyan para que miles de familias puedan tener sus alimentos o muebles en sus casas, eso debe de tomarse en cuenta por la sociedad" enfatizó.

Nos leemos mañana..