Entre Líneas

CUMPLE MANOLO EN GIRA POR LA CENTRO

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas estuvo este martes en la Región Centro para colocar la primera piedra de un parque industrial.

El tema de Altos Hornos de México fue uno de los que abordó el mandatario estatal, uno de los más prioritarios para las familias ante la crisis de la siderúrgica.

Jiménez Salinas afirmó que incluso tuvo ya un diálogo con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para buscar estrategias que beneficien a los empleados y obreros de AHMSA y calificó de urgente el ejecutar un plan emergente para las familias afectadas.

De igual manera, Manolo Jiménez Salinas dijo que tendrá una reunión con directivos de Altos Hornos para conocer la realidad de la situación y poder dar certidumbre con información verificada por parte de la dirección.

REVIVEN ¿EX? PRIISTAS

Ex priistas que ya habían abandonado las filas del tricolor ya andan como queriendo y sí acerándose a eventos institucionales para que se les tome en cuenta y no los olviden.

Uno de ellos, el ex alcalde de Monclova, Fernando de la Fuente, quien ya había dado su apoyo incondicional a Ricardo Mejía Berdeja y lo presumía como compadre cuando el primero aspiraba a ser Gobernador de Coahuila.

Al parecer de la Fuente vio que no tiene posibilidades de sacar provecho en el PT y menos al lado del ex Sub Secretario de Seguridad, por lo que llegó en modo "despechadito" a la gira que hizo este martes en la Región Centro el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Ni modo, a aguantar caras para tratar de colarse de nuevo en la Alianza del PRI, PRD y UDC.

SE ADELANTA TEO KALIONCHIZ

Sin avisarle a nadie, más que a sus muy allegados en Monclova, Teo Kalionchiz ya está registrado ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a la Diputación Federal por la coalición PRI, PRD y PAN.

Desde el fin de semana viajó a la CDMX para presentarse el domingo en el Comité Ejecutivo Nacional y presentar la documentación que lo avale como aspirante, así como va.

La alianza ha preparado eventos en conjunto, pero Kalionchiz ya tiene medio pie puesto en su Distrito para hacer campaña, toda vez que inicien los tiempos que marca el órgano electoral.

PIDE JAIME BUENO A CONDUSEF EMITIR ALERTAS DE EMPRESAS DEFRAUDADORAS

El Diputado Federal Jaime Bueno Zertuche exigió que la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), emita alertas de aquellas empresas que puedan representar un riesgo de fraude.

El Legislador destacó en la Tribuna que las falsas empresas engañan a los potenciales clientes o usuarios, al ofrecer créditos prácticamente inmediatos, sin cumplir con requisito alguno, además les prometen rendimientos financieros exorbitantes o ganancias elevadas.

Lo preocupante es que en algunos casos utilizan la información personal con fines ilícitos, como extorsiones o fraudes cibernéticos; los fraudes ocurren en todo el país; sin embargo, Bueno Zertuche habló por los coahuilenses para que no se registren más víctimas de estos ilícitos.