El proceso judicial contra los tres implicados en el desfalco al fondo de pro huelga de la Sección 288, avanza, ayer se celebró la audiencia de presentación de pruebas a favor de los ex directivos sindicales, a partir de esa fecha el Ministerio Público tiene plazo de 15 días para fijar la audiencia intermedia.

Mario Pérez Rebollosa, Secretario General del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que aunque a inicios de semana se comentó que se celebraría la audiencia para definir la situación legal de los implicados, la realidad es que fue para que la defensa de los implicados entregara pruebas a favor.

"Lo que sigue es que el MP analizará ambas pruebas y en base a ello fijar fecha para la audiencia de juicio, para ello cuenta con un plazo de quince días, por lo tanto lo que resta es esperar el tiempo, así se establece en la ley y autoridades tienen el compromiso de respetar los tiempos" apuntó.

Como se dio a conocer, tres ex directivos de la Sección 288 fueron denunciados por la vía penal, acusados de mala administración del fondo de pro huelga, el quebranto es por cerca de los siete millones de pesos, cantidad que la dirigencia sindical busca recuperar por ser dinero de los trabajadores.

Por otro lado, trabajadores de Altos Hornos de México tienen que recordar que está prohibido utilizar el celular mientras se encuentra en su área de trabajo, de omitir esa instrucción corren el riesgo de ser sancionados por ser una disposición de autoridades laborales, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero señaló que cuando un trabajador es sorprendido violando esa disposición la primera ocasión se les llama la atención, la segunda se levanta un acta y la tercera es enviado a investigación por incurrir en esa práctica.

"Si hay reportes de compañeros que son apercibidos de que está prohibido usar el celular, pero no hay reportes de que se encuentren en investigación por ese hecho, eso quiere decir que toman precauciones y no vuelven a incurrir en esa práctica, no hay excusas ni justificación" enfatizó.

Indicó que en cierta forma al encontrarse en el interior de la empresa se regresó al sistema antiguo, cuando el trabajador tenga necesidad de comunicarse con la familia, lo puede hacer mediante el teléfono que se encuentra en el departamento, así es como se hacía antes de la aparición de los celulares, recordó.

En otro tema, en Teksid de México solo hay un Sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo, es la Federación Frontera de la CTM que dese el inicio de operaciones de la empresa administra el documento laboral y representa los derechos de la base trabajadora, aclaró Mario Dante Galindo Montemayor.

"Lo correcto es que no se engañe a trabajadores, que no los convoquen a falsas movilizaciones, no tiene caso mentir, desde siempre la CTM de Frontera a negociado Contratos Colectivos y revisa tabulador salarial, es un aspecto que no se puede negar y aquí seguiremos" apuntó.

Dijo que Imelda Jiménez, muestra su incompetencia al acudir a reunirse con gente de Estados Unidos, ya solo le falta ir con Joe Biden, pero ni con todo eso puede resolver nada la CTM de Frontera es el único titular del Contrato Colectivo de Trabajo, legalmente se encuentra comprobado, apuntó.

Señaló que los trabajadores no muestran interés por participar en movimientos laborales o sindicales, ellos se encuentran metidos en proteger su fuente de trabajo, son conscientes de que actualmente es difícil encontrar empleo, no hay contrataciones ni tampoco nuevas inversiones, enfatizó.

