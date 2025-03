EL SÍNDICO DE LA QUIEBRA SIN DAR SEÑALES

Pese a la importancia de conocer el avance del procedimiento de la quiebra de Altos Hornos de México, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, sigue sin regresar a Monclova a reunirse con empresarios y dirigentes sindicales que buscan la manera de reunirse.

De acuerdo a encuesta levantada entre dirigentes de cámaras empresariales en repetidas ocasiones han intentado comunicarse con el síndico pero no responde, la respuesta es que no puede contestar llamadas ni venir a Monclova por encontrarse de lleno en el tema del inventario.

El interés por conocer la situación creció luego de conocer que autorizaba bienes de la empresa pero sin seguir el procedimiento legal, además la millonaria suma de dinero que ha cobrado por llevar el juicio, mientras miles de trabajadores siguen en espera de resultados para su liquidación.

No hay duda que el tema se va a entrampar sobre todo porque se filtraron documentos oficiales, esos que en cierta manera deben ser secretos entonces la duda es conocer quien los manejó y cuál es el interés, de nueva cuenta vuelven a involucrarse intereses que no quieren se solucione el problema.

Eso ocurre mientras los ex trabajadores viven inquietos, es cierto la mayoría ya trabaja se ocupa en diversas actividades pero no por eso se olvidan de sus derechos sobre todo en el tema de liquidación porque aunque hay quienes insisten en pagos pendientes la verdad que es difícil que lo logren.

No hay duda que el escenario es propicio para personas que buscan sacar ventaja pero como se alcanza a observar hay algo dentro de este tema, incluso se asegura que el plan es proponer una determinada cantidad pareja y es el momento en que surgirán problemas por el monto a entregar.

De que hay negociación a muy alto nivel de eso no hay la menor duda, en el caso de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado, es definitivo que las minas no se reactivan, es millonaria la cantidad que se requiere y se necesita para reactivarlas, además no se necesita el mineral de fierro.

Son aspectos que no hay la menor duda deben valorarse pero sobre todo dejar de mentir a los ex trabajadores de esas tres empresas cuando les dicen que regresarán a trabajar, que se reactivará la fuente de trabajo es tanto como dar falsas esperanzas lo correcto es hablar con la verdad.

En otro tema, se comenta que son cerca de 200 los médicos especialistas contratados por el IMSS Coahuila, pero es fecha que no se conoce cuantos de ellos serán asignados a la clínica siete que en realidad requiere con urgencia cubrir plazas para mejorar la atención a pacientes.

Humberto Prado Montemayor, consejero estatal dice que sería bueno conocer el plan de la institución si hay planes de enviar a Monclova parte de esa cifra de médicos especialistas porque en realidad si se necesita es la manera de evitar traslados a otras ciudades como Monterrey, principalmente.

Recordó que en repetidas ocasiones se ha solicitado a la institución resolver el problema que ocasiona la falta de médicos especialistas sobre todo ante la queja de trabajadores que no reciben la atención como corresponde incluso hay ocasiones que se ven obligados a contratar médicos particulares.

Esa es la razón por la cual de los 200 médicos que fueron contratados por el IMSS Coahuila una buena parte se asignen a la clínica siete, es real que ya no se puede seguir en las condiciones actuales y se requiere cubrir las vacantes es la manera de empezar a resolver el problema.

Nos leemos mañana..