Trazada la ruta para solucionar problema de AHMSA

Luego de señalar que junto con la Presidencia de la República, se trazó una ruta para resolver el problema de Altos Hornos de México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, resaltó la importancia de abordar el tema con seriedad y profesionalismo, dejando de lado grilla y poliquería que en nada favorece.

Incluso aclaró que sostiene dialogo con el nuevo Secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, que es originario de Monclova quien se mostró interesado en resolver este asunto tomando en cuenta que AHMSA es clave para fortalecer la economía de la región- centro por ello la importancia de encontrar solución.

Dejó en claro que su objetivo es que a las y los trabajadores de AHMSA se les cubra lo más posible de lo que se les debe y dejó en claro que además del pago de adeudos a los empleados, es fundamental que la empresa que adquiera AHMSA inicie un proceso de recontratación del personal y reactive sus operaciones.

El gobernador enfatizó que no es bueno que la economía de una ciudad dependa únicamente de una empresa por esa razón se impulsan nuevas inversiones y apoyando el crecimiento de comercios locales, pero también quiere que AHMSA vuelva a operar y genere empleo para la gente de Monclova", subrayó.

Y claro que es bueno aclarar las cosas por aquello de que apenas se empiece de manera formal a informar sobre el proceso de liquidación y no hay duda empezarán a salir mil defensores, de esos que se van a querer echar el triunfo y otras que van a buscar la manera de enarbolar ese proceso y sacar provecho.

Porque de que habrá reacciones negativas de eso no hay duda, se insiste es posible que por liquidación se les pague un poco más de lo establecido en la ley de quiebras y por supuesto que eso no le va a gustar a muchos y volverán los comentarios pero en realidad aunque no quieran tendrán que aceptar.

Cuestión de esperar que esto avance si el gobernador tocó el tema es por algo, tiene información de primera mano por lo tanto es creíble lo que dice, pero e insiste también es cierto se tiene que tomar en cuenta la posibilidad de que haya protestas si no van de acuerdo con el monto que les van a ofrecer y entregar.

Y es que se ha tomado como bandera el asunto, incluso personas que ya nada tienen que ver con el asunto AHMSA se involucran, claro que no es gratis, todo tiene su precio pero no se debe descuidar ese tema porque al momento de conocer montos de liquidación, no todos, pero habrá quienes protesten, de eso no hay duda.

Por otro lado, abril es mes decisivo para conocer la suerte de miles de trabajadores que trabajan en empresas exportadoras por lo tanto ligadas directamente al tema de aranceles aplicado por el gobierno de Estados Unidos, y aunque se guarde silencio de que habrá impacto negativo de eso no hay la menor duda.

Es el caso de la fabricante de carros de ferrocarril FreightCar en donde sigue latente la posibilidad de aplicar acciones laborales que incluye recorte de personal, cuando menos un millar de trabajadores podría causar baja si acaso no se encuentra solución al tema y es que la empresa no podría seguir con su plantilla.

Jesús Benavides, accionista de la empresa dijo que actualmente son dos mil los trabajadores que tiene la fabricante de carros, pero el peor escenario que podría registrarse es el recorte del 50 por ciento para seguir en condiciones de no paralizar actividades porque el tema de aranceles si pega de manera directa.

Señala que la recomendación es esperar abril mes en que podría resolverse este punto, o bien estarían obligados a tomar acciones muy fuertes sobre todo entre la base trabajadora al no estar en posibilidades de seguir soportando la carga laboral, pero se mostró confiado en que se pueda encontrar salida.

No leemos mañana..