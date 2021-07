El tema de Out Sourcing movió cientos de comentarios entre trabajadores

No hay duda que el tema de la reforma al Out Sourcing movió cientos de comentarios entre trabajadores, sobre todo cuando conocieron que se empezó al proceso para que trabajadores de constructoras pasen a formar parte de la plantilla laboral de Altos Hornos de México.

La verdad de las cosas no solo en AHMSA se aplican esos cambios, en todas las empresas del país se vive ese movimiento, nadie se escapa, por ello como que está fuera de orden, manejar información en el sentido de que primero deben ser hijos de trabajadores en activo los que sean contratados.

Hay que recordar que AHMSA sigue en el ojo del gobierno federal, un error u omisión y sería perjudicial, por eso aunque parezca ilegal, pero la contratación de trabajadores de constructoras es obligado, aquí no hay con que primero los hijos, en todo caso que reclamen al creador de esa reforma.

Es fácil criticar y utilizar redes sociales para tratar de mover a la raza, aunque claro que la mayoría de los trabajadores se mantienen atentos, son conscientes de que la reforma se tiene que cumplir, que no es cosa de que no acepto, no señores la ley es clara y no permite distractores.

Otro ejemplo de la reforma son los centros comerciales, trabajadores del área de salchichonería, quesos y carnes frías, que pertenecían a los negocios que surten, ya son parte de la plantilla de los supermercados, dejaron de ser parte del Out Sourcing, para cumplir con la ley.

Lo mismo ocurre en todas las empresas de la región que tenían ese sistema laboral, por eso se insiste cual es la intención de manejar información en otro sentido, para qué confundir a la raza, que pretenden con esa postura, la empresa que no cumpla se hará acreedora a sanciones.

Todavía ayer circuló un audio en donde se asegura que AHMSA va a contratar cientos de trabajadores para la planta dos, una persona no identificada asegura que con solo presentarse a relaciones laborales es más que suficiente para empezar el proceso de reclutamiento.

Incluso manejan una serie de requisitos que los aspirantes a trabajar en AHMSA deben de cumplir, es cuando surge la pregunta, para que los hacen gastar, tomarse fotografías, tramitar la carta de no antecedentes penales tiene un costo, además trasladarse a la planta dos es otro gasto.

Sobre la situación laboral de quienes serán los nuevos trabajadores de AHMSA está por definirse, si llegan de planta o por contrato temporal por unos tres meses para evaluar sus conocimientos y respuesta, es decir una criba para evitar que traten de contaminar el ambiente laboral.

Lo anterior en razón de que la mayoría es gente grande, de 50 o más años de edad, muchos de ellos ex trabajadores de AHMSA, es un aspecto en donde se debe de poner atención total, traen otras ideas y pensamientos, las condiciones actuales no permiten que se envicie el ambiente sindical.

Pero además deberán de pasar el examen médico y sicométrico, si no lo consiguen quedan fuera, es cuando se dan condiciones para que la empresa abra la bolsa de trabajo y contrate personal como corresponde es decir por medio de la dirigencia sindical, como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo.

También es cierto no serán más de 500 los trabajadores que pasan a formar parte de la plantilla de Altos Hornos de México, lo anterior en razón de que fuerte número ya es gente de edad, otros se encuentran enfermos, dicho de otra manera no todo es miel sobre hojuelas, tienen que pasar por todo un proceso.

Lo mismo ocurre en todas las industrias, comercios y negocios con el sistema Out Sourcing y nadie dice nada, en Gunderson, Pycto, Trinity, Teksid, Nemac, Postes de México y hasta las extranjeras actualmente se encuentran en proceso de hacer los cambios, de cumplir con la ley, de eso no hay duda.

Y no pasa nada, nadie dice nada, nadie culpa ni a la empresa ni a la dirigencia sindical, eso da una clara muestra de que hay intereses ocultos que buscan la manera de llamar la atención, y seguir golpeando a la empresa o sacar ventaja, al menos es lo que se alcanza a observar.

Veremos que sigue los próximos días, cuántos de los obreros de constructoras pasaron el examen médico, sin ser mala onda pero no serán más de 450 los que pasen a ser parte de la plantilla de AHMSA, dicho de otra manera la ley se cumple al cien por ciento de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..