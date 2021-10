El tema del fideicomiso minero seguirá por buen tiempo, de todos es conocido que Napoleón Gómez Urrutia, se defiende con todo lo que puede, insiste que los 55 millones de dólares no los reparte en cierta forma dice que es de su propiedad cuando es todo lo contrario de acuerdo a lo que consigna la historia.

Cuestión de recordar que el fideicomiso fue creado para repartirse entre trabajadores de Grupo México, pero a pesar de todo eso, no se ve intención del Senador por cumplir, se empeña en decir que ese dinero es propiedad del sindicato y como es dueño de esa organización implícitamente los 55 millones también.

En este sentido el ex diputado federal y ex secretario general de la 147 Ricardo Rodríguez Rocha, señala que el dinero es de los trabajadores, muchos de ellos ya muertos pero sus descendientes buscan se les entregue, por ello señala que el Gobierno de la 4T tiene que responder.

"No hay que olvidar que el Presidente López Obrador, siempre dice que ataca la corrupción, que en su gobierno no se tolera esa práctica, entonces en este caso tiene la prueba de fuego, de eso no hay la menor duda, el compromiso es hacer justicia a esas familias" apuntó.

Por otro lado Las gestiones hechas por la dirigencia sindical dieron resultados, el encargado de la corrida de la colonia primero de mayo autorizó que unidades ingresen a las puertas de la planta Uno de Altos Hornos de México, de esa manera reanudar el servicio que desde el año pasado se suspendió.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que el acuerdo fue a partir del lunes una unidad ingresara a las puertas 1, 2, 3 y 6 a recoger a trabajadores que salgan del turno de primera, lo mismo será a la salida del turno de segunda.

"Con la reanudación del servicio de transporte esperamos que los compañeros respondan y utilicen la unidad, de no obtener buenos resultados se cancela el servicio, tomando en cuenta que gastan en combustible y si no hay pasajeros es perdida, por esa razón la importancia de aprovechar la ruta" señaló.

Señaló que este servicio en cierta forma es a manera de prueba si no hay resultados entonces se cancela, así fue el acuerdo tanto con el encargado de la ruta como con el director de transporte Mario Garza, los concesionarios no pueden gastar en combustible si no hay pasajeros, insistió.

Y en tema político sindical, empieza a crecer el ambiente entre la raza, hay que destacar dos cosas la primera que en noviembre hay elecciones para elegir la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial y Comité de Huelga, son muchos los obreros que hacen campaña por medio de las redes sociales.

El otro punto es la elección de la primera decena de abril, cuando se celebrarán elecciones para elegir al próximo Secretario General y otras carteras, de que hay aspirantes de eso no hay la menor duda, como coincidencia tanto en la 147 como en la 288 se manejan tres nombres de aspirantes.

Los que tienen interés se mueven a lo oscurito así como diciendo véanme pero sin decir nombres, aunque para la raza no es secreto los que se mueven, y buscan la Secretaría General de ambas secciones, eso le pone sabor al caldo, sobre todo cuando dicen que no hay línea para nadie.

Conforme avance el tiempo será posible conocer los que aspiran, unos dicen que pasando diciembre y arrancando el próximo año, que de esa manera no gasta mucho dinero en la campaña, en estos días daremos a conocer los seis, tres de la 147 y 3 de la 288, al menos son los que se mueven hasta la fecha.

Nos leemos mañana...