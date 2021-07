Opinión

El tema del Out Sourcing sigue como comentarios entre la raza de AHMSA, en este sentido el obrero Jesús Sibrian Martínez, dice que serán más los perjuicios que los beneficios, incluso pronostica fuerte pérdida de empleos, y señala que en el caso de constructoras y prestadoras de servicio tienen gente ya grande.

La mayoría ronda los 60 años, eso da una idea de lo que viene, lo anterior en razón de serán desocupados, van a contratar gente joven y será otro problema tomando en cuenta que es mano de obra calificada, preparada para las labores de mantenimiento y reparación de equipo pero por su edad no podrán seguir.

"No se entiende esa reforma, el Out Sourcing es en todo el mundo, aquí lo que se busca es aumentar los ingresos por cuotas del IMSS y por impuestos, esa es la verdadera razón de ese cambio en la Ley, pero de que se afectará a miles de trabajadores de eso no hay la menor duda" pronostica.

Por otro lado organizaciones sindicales se empezaron a mover, creen que traen todo bajo el brazo como para afiliar miles de trabajadores, lo ven como negocio, no como defensa de los derechos laborales y destaca el caso del Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, que en todo ve dinero.

Otro comentario es el tema de la pandemia, la mayoría dice que se deben aplicar todas las medidas que sean necesarias pero no regresar al encierro como el año pasado, además los trabajadores que regresaron a trabajar serian los más afectados, si cambia el semáforo sanitario de nueva cuenta a casita.

En este sentido el hermano Joel Martínez Gaytan, obrero de AHMSA dos, apunta que autorizar eventos masivos en San Buenaventura, es de mucho riesgo, lo anterior en razón de que acuden muchachos que todavía no se encuentran vacunados y es lo que se debe analizar antes de autorizar ese tipo de eventos.

"No es posible que mientras los adultos nos cuidamos a pesar de estar vacunados, evitamos acudir a eventos masivos, aplicamos todos los protocolos sanitarios, tanto en el hogar, en las áreas de trabajo y en el traslado empresa-casa, los muchachos se van a un evento colectivo y se olvidan de la pandemia" aclara.

Por ello dice que entre los obreros de AHMSA sigue el temor de que autoridades cambien el semáforo sanitario y vuelvan aplicar restricciones, lo correcto es no permitir eventos masivos, no son prioritarios y puede ser área de contagios colectivos, ojala y se analice el tema concluye el hermano Joel Martínez.

Por el rumbo del Sindicato de Telmex, la directiva sindical analiza la reforma laboral, en ese caso serán beneficiados, lo trabajadores externos que ejecutan tareas de sindicalizados pasarán a formar parte de esa organización, a pesar de los intentos de Slim, de mutilar parte del Contrato Colectivo de Trabajo.

De acuerdo a un estudio, mínimo serán unos 80 los trabajadores que pasen a formar parte de la plantilla sindical, y así como en Telmex hay cientos de obreros que aun no se preguntan qué onda, desconocen por completo ese cambio, pero también tienen temor de resultar afectados.

Teksid, HFI, Golden Dragon, SPECO son empresas que también cuentan con mano de obra externa, también en esas industrias se tienen que aplicar cambios, de eso no hay la menor duda y es cuando vuelven los comentarios de involucrados qué onda con su situación laboral a futuro.

Aquí lo que cabe es esperar que transcurran los días y ver los primeros resultados, tomando en cuenta que son cruzados los comentarios y pensamientos, todos hablan y opinan pero la realidad se podrá conocer conforme las cosas se acomoden, solo entonces será posible ver si fue beneficio o perjudicial, al tiempo.

En temas sociales, Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD nacional, insiste que aún no hay nada sobre la declaración del Presidente de que se regularizarían millones de unidades clasificadas como chuecas, que nadie tiene información, no descarta que de nueva cuenta todo quede en proyecto o promesa.

Tampoco descarta que se trate de un juego político por aquello de la consulta de revocación de mandato, aproveche la ocasión para conseguir votos, todo se puede esperar de un Presidente que un día dice una cosa y al siguiente otra como ha sido su forma de actuar en estos casi tres años de gobierno.

"A los afiliados siempre les digo que no hay de otra más que esperar, esperar que cumpla con su promesa de regularizar esas unidades, es una gran ventaja para todos desde lo social hasta lo legal, además son mentiras de que afecta a la industria automotriz nacional, es falsa la versión" apunta.

Nos leemos mañana...