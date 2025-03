Emotiva despedida al burro Ibarra

Ex compañeros del " Burro" Ibarra acompañaron a sus deudos en la capilla ardiente de la Seccion 147 en donde mostraron su solidaridad a los deudos, la mayoría se encontraba sorprendidos ante lamentable acontecimiento, incluso hubo quienes no lograban asimilar la muerte del ex comisionado sindical.

Decenas de personas se dieron cita en la capilla ardiente para despedir a quien dejo una fuerte presencia entre los obreros de la planta Uno de Altos Hornos de México incluso su labor de comisionado ante policía y tránsito se extendió a la sociedad en general que necesitaba de sus servicios.

No hay duda se perdió una gran persona porque no es por el simple hecho de que murió para reconocer que sin importar la hora y el día siempre estaba al pendiente sobre todo cuando se trataba de asuntos de sus compañeros porque como decía a " ellos me debo" y claro que estaba listo.

En nuestro camino por este mundo de ser reportero infinidad de ocasiones fuimos testigos de la labor del Burro Ibarra, su sola presencia en las oficinas de policía y tránsito o en la fiscalía era seguridad de que habría respuesta a los problemas, en lo personal lamento la muerte de mi amigo el Burro Ibarra. Dale señor el descanso eterno y brille para el la luz perpetua. Así sea.

Y como esto tiene que seguir, luego del incendio en un sector de la planta dos de Altos Hornos de México de inmediato empezaron los comentarios en diversos sentidos incluso hasta hablan de sabotaje pero la realidad es que será un misterio al igual que muchos otros registrados los últimos días en el país.

Otros dicen que autoridades podrían empezar a investigar buscando vecinos y empresas que tengan cámaras de vigilancia es la manera de aclarar las cosas y sobre todo las dudas entre la sociedad en general por el temor que levanto el incendio que afortunadamente se logró contener a tiempo.

Los comentarios a todo lo da incluso hay quienes dicen que los obreros que siguen en las puertas pueden aportar información todo lo que se pueda hacer porque en realidad el dano se extendió a las familias, varias de ellas fueron evacuadas ante el siniestro entonces no está de más se investigue y conocer la realidad.

Incluso recuerdan que en Sabinas de logró ubicar y detener a dos responsables de incendiar una parte del Rio, no por los danos a propiedad privada es por el susto a la sociedad la verdad que no se vale, ojalá y en realidad se investigue es la manera de aclarar las cosas y terminar con la inquietud de las familias.

En otro tema. Sigue pesado el ambiente laboral por el tema de los aranceles y el problema principal es la posición que tomarán trabajadores de empresas involucradas porque no se descarta la aplicación de procesos laborales es decir paros técnicos e incluso recorte de personal sobre todo eventuales.

Hay que tomar en cuenta que muchas veces se dejan llevar por falsos comentarios o mentiras de que pueden seguir en activo, otros se molestan por la suma de dinero que reciben como indemnización pero en todos los casos la postura es la misma en realidad no entienden o no quieren ver las cosas como son.

Porque si no hay duda de que está abierta la posibilidad de aplicar acciones de eso no hay la menor duda, no hay empresa que pueda sostener su plantilla laboral si no hay actividad por lo tanto cero producción y sin ventas por la aplicación de los aranceles por parte del Gobierno Americano.

No hay duda que ese tema traerá muchos comentarios los próximos días y a eso se suma que se acerca la fecha para conocer el monto de las utilidades así que mejor es permanecer atentos el tema de las utilidades cada año arroja fuertes problemas laborales y desempleo, cuestión de saber esperar los tiempos.

Nos leemos mañana