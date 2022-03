Empezó a sonar nombres para participar como delegados a la Convención Nacional del Sindicato Democrático, por principio se renueva la presidencia del Consejo General de Vigilancia y Justicia, un vocal, Asuntos Políticos y Fomento Cooperativo, eso atrae la atención de la raza.

Se dice que tanto Gerardo Mireles como Néstor Rodríguez, levantaron la mano para decir participo, hay otros como el Chino Aguilera, el actual vocero que dice no pero sus compañeros le dicen que si, circulan otros nombres de trabajadores que analizan, participan o no.

Mientras que en el tema de la elección, los candidatos empezaron a armar su plantilla, la que jugará en la elección de la primera decena de abril, se debe tomar en cuenta la Semana Santa, esos días no hay participación sindical, se da una tregua religiosa así que tiene que ser en los primeros cinco días.

Para hoy sábado se podrá conocer los nombres de quienes van las planillas, deben ser personas conscientes de que se puede ganar o perder, que en un juego democrático no hay nada para nadie, en cierta forma se parte de cero, muchas veces cuando pierden se enojan y se hacen a un lado.

Por el rumbo de la 288, Los mantenimientos que desde el lunes se aplicarán en diversos departamentos en la planta dos de Altos Hornos de México levantan el ambiente entre la base trabajadora al dar confianza en las actividades de la empresa y el crecimiento en producción y ventas, dijo Julio Cesar Aguilera Silva.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que de acuerdo al plan de inversión en mantenimiento de la empresa, el próximo lunes 21 de marzo arrancan esos trabajos en donde se estima que participen unos mil 500 trabajadores de compañías prestadoras de servicio.

"Suman unos mil obreros sindicalizados que laboran en el área de piso en el área de piso del Alto Horno y el Convertidor Uno, además otros departamentos que también recibirán mantenimiento aprovechando que se suspende la producción por el tiempo que duren los trabajos" señaló.

Dijo que el mantenimiento se programa con tiempo, son acciones necesarias, los equipos tienen una duración estimada en actividad, por ello se invierte en ese aspecto para que estén en condiciones de seguir en actividad, los trabajadores ya conocen ese plan de inversión, indicó.

En otros temas, el Sindicato de Macheteros, sigue activo, en el transcurso de la semana el Secretario General Octaviano González Cruz, llegó a autoridades municipales y a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, con ello avanzan en su lucha por recuperar la actividad.

Una de las propuestas es que actúen como intermediarios para negociar con diversos comercios, industrias y transportistas, a efecto de que asignen tareas de maniobras de carga y descarga a los agremiados, es decir el plan es no causar problemas como bloqueos en las entradas de bodegas.

González Cruz, señala que no es interés provocar problemas, pero empresarios se mantienen en su plan de no atender la petición de cambiar de atender a la dirigencia sindical y mantienen su política de asignar esos trabajos a su personal, a pesar de que no se encuentran preparados.

"Es una llamada que les hago, mediante el diálogo podemos llegar a un buen acuerdo y asignar esas tareas a los agremiados, es gente con familia que necesita trabajar, además es mano de obra preparada, capacitada y tienen todo el equipo necesario para proteger su cuerpo" señala González Cruz.

Nos leemos mañana..