En la Carbonífera faltan fuentes de trabajo

De nueva cuenta escriben de la carbonífera para recordar que faltan fuentes de trabajo, que aunque si pocitos, minas de arrastre y cuevas nadie quiere trabajar en esos lugares en donde todos los días ronda la muerte, los accidentes se presenta un día y al siguiente también por las condiciones en que laboran.

Los trabajadores insisten que no entienden el cierre de Minas y Plantas Lavadoras, en donde se cuenta con todas las medidas de seguridad, pero mientras el gobierno federal no levante el castigo a AHMSA es imposible reactivar esas fuentes de trabajo y el desempleo sigue en aumento.

"Quienes tenemos experiencia en trabajar en una mina no permitimos que nuestros hijos, acepten trabajar en esas áreas, cuevas, minas de arrastre y los llamados pocitos, buen número de muchachos se van de la región al interior del país y otros más se van de mojados a Estados Unidos" dijo.

Por ello señala que todos los días le piden a Dios que se arregle el problema de AHMSA, los hijos que se van es para o regresar, la cuenca carbonífera se convierte en tierra de viejos, esos que no abandonan su terruño y viven con la esperanza de que un día la cosa mejore, difícil pero no imposible.

Aquí en Monclova, por la 147 hay noticias, poco a poco la directiva sindical regresa a la normalidad, desde mañana viernes el recinto sindical de la Sección 147 estará abierto, el personal atenderá de manera normal a trabajadores que tengan asuntos que resolver, dijo el vocero de la organización sindical Carlos Garza Bernal.

Recordó que desde abril del año pasado cuando se declaró la pandemia sanitaria, se tomó la decisión de laborar de lunes a miércoles, lo anterior como medida para proteger tanto al personal como trabajadores que de manera ordinaria se presentan para pedir apoyo tanto laboral como en otros asuntos.

Con el paso de los meses se tomó la decisión de abrir hasta el jueves y a casi quince meses de esa medida, se tomó la decisión de abrir hasta el viernes, aunque de cuerdo al comportamiento en las próximas semanas regresar a la normalidad total, es decir abrir de lunes a sábado.

"Todo depende del resultado que arroje abrir en viernes, si todo sigue normal regresamos a la jornada habitual, de lunes a viernes de 8 de la mañana a doce del mediodía y por la tarde de dos a seis, mientras que el sábado de ocho de la mañana a doce del mediodía, que es la jornada de atención normal" enfatizó.

Por otro lado el conflicto entre taxistas tradicionales y el sistema InDriver y Uber, es cuestión de valores, los comentarios entre la comunidad son encontrados, unos a favor y otros en contra de que lleguen a golpes, los conductores de ambas unidades tienen el mismo derecho al trabajo que sagrado.

En ese sentido el obrero de AHMSA Uno Jesús Sibrian Martínez, dice que en todo caso los usuarios son los que deben decidir el servicio a utilizar, los taxis tradicionales tienen unidades viejas, la mayoría sin clima, los concesionarios están como los del transporte no invierten..

Por otro lado desataca que a los taxistas tradicionales los obligan a refrendar, anualmente pagan mucho dinero para no perder la concesión, mientras que a los otros sistemas no pagan, por ello el pleito que la semana pasada llegó a los golpes entre dos operadores, si no se frena, la cosa puede llegar a mayores.

No hay duda que es un problema que obliga poner atención de autoridades, que valoren ambas versiones y de ser posible se encuentre una salida salomónica, y como dijo a final quien toma la decisión es el cliente, a ellos no se les puede obliga que se suban a un taxi tradicional, mientras haya clientes se tendrá ese servicio, eso es cierto.

En cuanto al supuesto paro en Joyson, hubo personas que utilizaron las redes sociales para maximizar el problema laboral, es gente que no entiende el daño que se hace en estos tiempos que se necesita tranquilidad y paz laboral, hay que tomar en cuenta que se requiere con urgencia más empresas.

Ya es tiempo de cambiar esa cultura de ver lo negativo o de buscar la manera de llamar la atención con comentarios fuera de orden, primero se debe investigar y aclarar si el paro es real, si es movimiento laboral o técnico como ocurrió en Joyson, en donde por cierto las actividades ya se encuentran normales.

Al igual que el resto de las empresas, la base trabajadora lo único que quiere es trabajar, conservar su fuente de ingreso, eso ha logrado conservar el equilibrio, es lo bueno que deja la pandemia tranquilidad total en el aspecto sindical y laboral por ello la recomendación es calma y nos amanece.

Nos leemos mañana...