Entrega CONDUIT compensación y se levanta el paro

Por una compensación en efectivo, trabajadores de la empresa Conduit levantaron el movimiento que desde el viernes a la una de la tarde iniciaron por no estar conformes con el porcentaje que por utilidades recibieron en la reunión se les mostró toda la documentación oficial y terminaron las dudas.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la CTM de Monclova, dijo que en la reunión celebrada en la empres participaron de manera directa accionistas, junto con la representación sindical y la comisión de trabajadores que tuvieron en sus manos la documentación oficial.

Recordó que el movimiento inició ante la confusión de los trabajadores al conocer que se les deposito cierta cantidad de dinero, pero no se les aclaró que era por el concepto de utilidades, lo que se prestó a confusión al pensar los trabajadores que el monto recibido no era suficiente.

Dentro de la negociación los accionistas de la industria, reconocieron la omisión, que no se llevó a cabo el procedimiento correcto, por esa razón entregaron información y fue el escenario para aclarar dudas, e informar a los trabajadores que el monto recibido es lo que corresponde por esa prestación.

En otro tema, sigue el suspenso en el caso de Altos Hornos de México incluso poco a poco empezó a caer el ánimo entre los trabajadores, hay quienes ya se resignaron a la no reactivación de la siderúrgica y es cuando tienen la interrogante que pasará con salarios y antigüedad.

Y es que poco a poco crece el pensamiento de que la empresa se va a declarar en quiebra y es cuando se tiene que hacer otro proceso, rematar la chatarra pero es un largo tiempo para que eso ocurra, además no es cualquier cosa lo que pondría a la venta, es compleja la situación.

A todo lo anterior se suma que parte del equipo no es propiedad de AHMSA, es de Villacero y otras empresas entonces se tiene que hacer un estudio porque los dueños van a reclamar lo que es de ellos, por eso vale la pena señalar que no es una decisión fácil no rápida.

Ojala y todo cambie, pero la verdad como se encuentra la cosa es difícil encontrar solución, ya se ha hablado de inyección de dinero, que hay grupos listos y dispuestos pero el tiempo sigue su marcha y todo sigue igual, o peor porque el equipo se sigue deteriorando y el saqueo no se detiene.

Por otro lado, los 200 burócratas municipales que laboran a la interperie son protegidos con suero para evitar el golpe de calor y deshidratación, además se les permite descansar entre la jornada sobre todo en las horas en que la temperatura es superior a los 40 grados con sensación térmica de hasta 45 grados.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales dijo que ese segmento de trabajadores labora en los departamentos de limpieza, forestación, alumbrado público y pavimentación por lo tanto su jornada de trabajo es al aire libre lo que da una idea de la necesidad de protegerlos.

"Afortunadamente no hay reportes de compañeros afectados en su salud, por ello se mantendrá el programa de entregar suero y suficiente agua dentro de su jornada de trabajo, no se puede descuidar ese aspecto por ser la manera de evitar se presenten reportes de afectados" subrayó.

Dijo que en conjunto con la presidencia municipal se encargan de suministrar suero y agua suficiente para el consumo, de acuerdo a los pronósticos se espera que la temperatura siga a la alza, lo que obliga a no descuidar el abasto de agua y suero oral, los burócratas son conscientes de ello, enfatizó.

