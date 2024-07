Siguen comentarios sin sustento

Por redes sociales circula información que la realidad nadie cayó en el juego, una persona aseguraba que estaban sacando un molino, que ya estaba vendido, lo que levantó una serie de comentarios en donde descalifican esa versión al señalar que se requiere de grúas viajeras pata desmontarlo.

Y eso no se puede hacer por falta de energía eléctrica a eso se suma que si fuera cierto entonces tendría que utilizarse un convoy ferroviario por ser la manera de trasladarlo dado el peso que tiene, la realidad que gente sin escrúpulos trata de engañar a los trabajadores y sociedad.

No se vale que para matar el tiempo hagan señalamientos que en realidad son falsos por completo nadie entiende ese afán de seguir moviendo el ambiente, aunque también es cierto poco a poco la gente dejó de creer todo lo que se dice sobre todo los verdaderos trabajadores que conocen maquinaria y equipo.

Lo correcto es buscar otra forma de entretenerse y dejar que las cosas fluyan en el caso de AHMSA, por un lado sigue la presión por la declaratoria de quiebra en Minosa y el 8 ocho de agosto cuando vence la prorroga que marcará el destino final de la siderúrgica y los miles de empleos.

En otro tema, sobre el emplazamiento a huelga en Hércules, la verdad que los trabajadores de ese mineral lo tomaron como cualquier otra cosa, no hay respuesta positiva al emplazamiento incluso en los diversos grupos dicen que lo correcto es que el sindicato minero los apoye con despensa.

Hacen cuentas y sale a relucir que no han recibido un solo apoyo económico, además recuerdan que el año pasado les ofrecieron que en quince días les pagarían sus salarios y prestaciones y pese a la violencia y agresiones contra familias todo sigue igual no hay resultados positivos.

Bajo ese principio se puede decir que ya no es fácil engañar a los obreros, que se dan cuenta del interés que no es para apoyarlos sino otros económicos y de poder ellos los dejan en el olvido y solo cuando los necesitan se acuerdan de ellos, por esa razón no hubo reacción favorable.

Sobre el emplazamiento a huelga se sospecha que las firmas levantadas para pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos fueron mal utilizadas y aprovecharon para el emplazamiento con la disculpa que por falta de energía eléctrica no se puede sesionar en el recinto, al pendiente de este último tema.

Del lado social, en repetidas ocasiones se comentó que los loteros engañaban a sus clientes y después de varios meses de actuar de esa manera se comprobó que es cierto, la legalización no es legal, tiene sus irregularidades por lo tanto los propietarios corren sus riesgos.

Incluso se maneja la versión de practicar auditoría para conocer la forma como los loteros lograron la papelería o bien quien se encargó de ese proceso a pesar de que estaban fuera del decreto presidencial, desde siempre se denunciaron malos manejos y gente que cazaba a los propietarios.

Se dice que la UCD Nacional que lidera Armando García Grimaldo, era la principal organización que traficaba con documentación, y que se obligaba a los propietarios a comprar una hoja con un costo de mil pesos, por esa razón se justifica la investigación a fondo.

A final los perjudicados serán los propietarios de las unidades legalizadas sin cumplir con los requisitos si en realidad se quiere ir al fondo del asunto, la investigación debe abarcar todos los aspectos no hay duda que saldrá a relucir toda la verdad y encontrar a los responsables.

Nos leemos mañana..