Es falso que el abogado Francisco Muñoz, represente a Villacero en el pleito con AHMSA, por información se conoció que no representa a nadie, al menos que el grupo regiomontano lo utilice para ver que sale es decir que pegue su denuncia pública, pero de que es fala la versión de eso no hay duda.

Todo apunta que el abogado busca llamar la atención con esa postura y alimentar la intención de Villacero, tomar el control de las dos siderúrgicas y minas de carbón, muy codiciadas en el mundo empresarial, sin embargo no podrán avanzar, incluso eso no llegará a pleito legal.

Tan fácil que es llegar a una empresa y decir atiéndeme represento a este grupo, pero no es la vía ni legal ni moral, una situación de ese tipo se maneja a otro nivel, incluso entre los principales accionistas, por eso extraña la declaración del abogado, que hizo el ridículo con esa actitud.

No se descarta que el lunes de nueva cuenta el director de Comunicación aclare las cosas, aunque también se puede tomar la decisión de dejar las cosas por la paz, total no tiene caso responder a una persona que no representa a nadie, o dijimos al principio al menos que eso sea para ver que sale, es lo más seguro.

Por el lado sindical, La presencia de trabajadores con síntomas de COVID-19 levantó alarma entre el resto de la base trabajadora de las dos plantas de Altos Hornos de México y piden que encargados del área de seguridad recorran todos los departamentos y los exhorten que acudan a practicarse la prueba para evitar contagio masivo.

Aunque se reservaron el nombre los trabajadores, explicaron que en diversos departamentos trabajan obreros que presentan problemas de salud, a pesar de que los invitan acudir a consulta o bien practicarse la prueba, rechazan la invitación y siguen trabajando como si nada pasara en su salud.

"Los compañeros no quieren acudir con el médico, no quieren perder el premio de asistencia, prefieren arriesgar la salud de todos, incluso cuando acudimos al comedor, los hacemos a un lado, es preferible a correr riesgos sanitarios, pero de que se tiene que actuar de eso no hay duda" apuntaron.

Citaron el caso de la planta Coquizadora de AHMSA dos, en donde un jefe de turno salió positivo, hay cuando menos otros cinco obreros que presentan síntomas, ellos no quieren retirarse para no perder el premio de asistencia pero ponen en riesgo al resto de la base trabajadora, apuntaron.

Y hay mucha razón en esa queja, la verdad que existen trabajadores que a pesar de la urgencia del caso siguen sin entender la importancia de acudir a revisión médica al presentar los primeros síntomas no quieren perder el premio de asistencia mensual que utilizan para gastos ya programados.

Incluso se dice que los obreros más renuentes son aquellos que tienen pensión alimenticia, como el medio chivo los deja con poco ingreso, echan mano de esa prestación para equilibrar las cosas pero no es de esa manera como deben actuar, un contagiado, es un serio problema en una empresa.

Las autoridades hacen lo suyo para combatir el virus, pero si no se tiene respuesta de la ciudadanía, no será posible detener las estadísticas de contagio, al contario seguirán a la alza cuando menos por los dos próximos meses, cuando el pico de la nueva ola empiece su descenso.

No solo en AHMSA se vive ese problema, en toda la cadena productiva es lo mismo no hay duda que la pandemia sanitaria vino a transformar el entorno social, familiar, laboral y la estructura humana, por ello es bueno recordar el exhorto de autoridades si no hay necesidad de salir quédense en casa por favor.

