Es urgente que autoridades sanitarias se coordinen con el municipio y arranquen campaña de fumigación contra zancudos, en toda la ciudad existe esa plaga provocada por las pasadas lluvias, es fastidioso para familias soportar los piquetes, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que es importante empezar a trabajar en el tema, además no se puede descartar que también aparezca el dengue y provocar serios problemas de salud, hay condiciones para que eso ocurra por la presencia de depósitos de agua tanto en las calles como en el Rio Monclova.

"El agua estancada es donde se reproducen con mayor facilidad, es una plaga, los daños ocasionados a las personas bastantes, no se puede estar ni afuera ni adentro de las casas, aprovechan abrir puertas y ventanas para ingresar y reproducirse en el interior de las viviendas" señaló.

Ante este escenario insistió que autoridades tienen el compromiso de responder y diseñar la campaña de fumigación en toda la ciudad, que lo hagan por sectores de lo contrario seguirá la reproducción masiva y con de riesgo de que también el denegué empiece a causar estragos, indicó.

Por el lado de la 288, los tres trabajadores que resultaron con lesiones por el estallido en el convertidor se encuentran fuera de peligro y en sus casas, de acuerdo al reporte médico no hubo necesidad de hospitalizarlos, fueron lesiones leves que sufrieron, aclaró el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Juan Haziel Valdez Orozco, dijo que los obreros fueron atendidos como corresponde de acuerdo a lo impresionante del accidente, afortunadamente no pasó a mayores y a las pocas horas de ingresar a la clínica siete del IMSS en donde fueron valorados, fueron dados de alta.

Dijo que las cosas no pasaron a mayores en razón de que se aplicaron los protocolos de seguridad, eso refleja la importancia de que todos los trabajadores conozcan la forma de actuar cuando ocurra una contingencia y lo ocurrido el lunes por la noche en convertidor reflejó que si se encuentran preparados.

"Es importante la capacitación a los trabajadores no es fácil actuar ante una contingencia, se alarman y la reacción no es la misma cuando no se encuentran preparados, por esa razón los cursos y platicas deben de seguir para que conozcan los protocolos que se aplican en esos casos" indicó.

En tema social, todo indica que el Decreto para regularizar unidades extranjeras se va a estirar cuando menos hasta el último día del año, es lo que se alcana a observar con la apertura de un módulo en Castaños, y se alcanza a observar que es movimiento político a favor de MORENA.

No es fácil abrir un modulo del Repuve por unos quince días, representa una serie de acciones y hasta gastos por lo tanto de que se amplía el Decreto Presidencial de eso no hay la menor duda, hay que recordar que el próximo año se celebran elecciones para elegir Gobernador y diputados locales.

Otro aspecto es por la serie de facilidades que se conceden a los propietarios, se dice que cuando mucho en dos días tienen la cita, mientras que en el módulo de Monclova tienen que esperar días para sacar la cita, al menos es lo que dicen personas que manejan documentación.

Una cosa es cierta, de que es un fracaso de eso no hay la menor duda, se manejó de una forma diferente a las anteriores, las fallas al por mayor y los abusos contra quienes van a regularizar no se diga, incluso mafia con un Notario Público y piden para las sodas, de acuerdo a quejas expuestas.

Nos leemos mañana..