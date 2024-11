Estable reportan al triste.

De acuerdo a comentarios de trabajadores el estado de salud del "Triste" Adolfo Ramírez Hernández es estable permanece hospitalizado, mientras que en redes sociales, los trabajadores hacen oración para que el ex tesorero pronto regrese a su hogar ya sin problemas de salud.

Fue el lunes cuando se informó sobre la hospitalización del Triste, personaje con mucha presencia en el medio sindical, lo califican como un sindicalista siempre cerca de los trabajadores a quienes nunca dejó sin apoyar, a pesar de no contar con cartera sindical, aprovechaba sus contactos a favor de los obreros.

Hay otros que dicen es una víctima más de la paralización de Altos Hornos de México tomando en cuenta que se encontraba en activo es decir aunque sin trabajar pero aún no recibía su baja por lo tanto no se puede calificar como ex trabajador, se encontraba en activo pero en receso.

La mayoría de los comentarios son favorables para el Triste, y es correcto no se vale hacer leña del árbol caído, al contrario en momentos de ese tipo hay que actuar con humanidad, entender que caer en cama y en el hospital no es cualquier cosa, oremos por la pronta recuperación del triste.

En otro tema prácticamente se fue una semana más, un mes más y la juez federal Ruth Huerta García, no da la cara, no avanza con el proceso de declarar la quiebra de Altos Hornos de México, lo que desespera a trabajadores que con angustia ven que se acerca diciembre.

Aunque claro hay que ser honestos, declarar la quiebra no es sinónimo de que este año empiece la venta de la empresa, es decir muchos piensan que si se declara eso sería posible que en diciembre tengan el pago, se insiste es un proceso que va para largo tiempo, habrá otras demandas.

Lo anterior al recordar que mucho equipo y maquinaria es propiedad de otros grupos privados que en su momento van a exigir a la juez que no los incluya dentro del remate de los bienes y es cuando ese juicio va a retrasar el remate, y por lo tanto los trabajadores seguirán en espera.

Pero también es cierto mientras no concluya la primera fase del Concurso Mercantil no será posible dar el segundo paso, lo que obliga a entender las cosas, no se vale dar falsas expectativas a los trabajadores, sobre todo cuando se dice que hay grupos interesados, en honor a la verdad la última palabra la tiene el Gobierno Federal.

En tema social, los cantineros se organizaron para pedir al presidente municipal Mario Dávila Delgado, que autorice ampliación de horario y apertura dominical en el último mes del año, es decir en diciembre, con ello hacer frente a los gastos que se originan por las operaciones.

Raúl García Farías, dirigente de la Unión de Cantineros de Monclova, dice que este año ha sido mal, las ventas se desplomaron entre un 30 a un 40 por ciento, eso por diversos factores, primero por la paralización de AHMSA y segundo por el creciente número de negocios donde venden cerveza.

Además no hay control, los domingos es común observar que en misceláneas y otros negocios no controlados la venta de cerveza se encuentra a la orden del día, lo mismo ocurre con negocios como antros y restaurantes donde se permite la venta dominical prácticamente todo el día.

Mientras que a bares y cantinas no les permiten operar, eso ha traído como resultado serios problemas económicos, porque mientras la venta se desploma los gastos de operación van a la alza, tanto en energía, impuestos, refrendos y salarios del personal por ello buscan recuperarse en diciembre.

Nos leemos mañana..